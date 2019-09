ALAL VERA, MAJSTORI: Predsednik Srbije o blokadi Rektorata

"Borićemo se da pronađemo sve nestale osobe. Nisu nestali, dok god ih pominjemo. Slava svim srpskim junacima i kosmetskim žrtvama." Predsednik Vučić obišao je prostorije Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji.

