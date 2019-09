VUČIĆ IZ NJUJORKA POSLE SASTANKA SA MERKEL: Zaev i Rama dolaze u Srbiju 9. i 10. oktobra, uklanjamo carinske barijere! Nisam sreo Tačija, Hrvati se prevarili jer su mislili da je Srbija zgažena kad su ušli u EU i NATO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao korektan, dobar i kokretan razgovor sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Njujorku o otme kako dijalog treba da izgleda kad se formira Vlada u Prištini.

"Razgovarali smo o pojedinim ekonomskim projektima. Ja sam rekao da mi je žao što je Folksvagen otišao u Tursku iako to nema veze sa njom. Ja verujem da ćemo uspeti da se izborimo za brojne nemačke investitore", kazao je Vučić.

Kazao je da će Merkel posetiti Srbiju sledeće godine pre isteka kancelarskog mandata.

"Plan i ideja francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Merkel je da se napravi regionalni skup i da krenemo u intenzivne razgovore Srba i Albanaca", rekao je Vučić.

On je dodao da je Angela Merkel veliki lider i to pokazuje pažnjom koju posvećuje malim zemljama, ali da je Evropa njen projekat i ona želi stabilnost na dugi rok, i zato će "sav svoj trud da uloži da sačuva tu stabilnost i tražiće da razgovaramo dok ne pronadjemo rešenje".

Kazao je da je imao dobar sastanak i sa generalnim sekretarom Antoniom Guterešom koji je pohvalio opredeljenost Srbije za mir i stabilnost.

foto: PrintScreen

Na marginama sednice Generalne skupštine UN sastao se i sa premijerima Makedonije i Albanije Zoranom Zaevom i Edijem Ramom.

"Očekujem ih 9. i 10. oktobra u Novom Sadu, zato što smatram da je važno što smo pokrenuli ideju o regionalnoj saradnji. Želimo da se ekonomski povezujemo i da na taj način izlazimo i pred EU i druge kao zajednički blok", kazao je on.

Dodao je da će to biti prvi korak, a da bi za Srbiju bilo važno da u takvu saradnju uvuče i Prištinu.

Na pitanje da li se sreo sa predsednikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem, Vučić je rekao da ga nije video u Njujorku.

foto: PrintScreen

"Nisam ga video, da sam ga video, ja nemam problem da pričam sa njim 1. 000 puta. Da su me zvali, ja bih se sastao sa njim. Na žalost, nisam imao još taj poziv. Nije on ovde zvanično, nema bedž kao ja. Nemam ja problem da se vidim sa njim, da su me zvali ja bih sa njim razgovarao", kazao je Vučić.

Upitan šta očekuje od razgovora sa američkim zvaničnicima Filipom Rikerom i Metjuom Palmerom, on je rekao da su to, posle kancelarke Nemačke Angele Merkel i susreta sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, veoma važni sastanci.

"Važni su sastanci sa Rikerom i Palmerom, da vidimo kakav je američki plan i šta je američka ideja (za KiM)", zaključio je Vučić.

Predsednik je kazao da se ne meša u odnose u Hrvatskoj i da se ne meša u njihove unutrašnje odnose, ali da imaju "nepogrešiv nos" za to da ocene ko se bori za srpske interese i njega napadaju.



"Hrvati su napravili anketu i zaključili da je Srbija kriva za to što nemamo najbolje moguće odnose. A onda, ko bi bio kriv nego Aleksandar Vučić, iako ja godinu dana nisam nikakvu izjavu dao o Hrvatskoj, sve do pre neki dan. oni svakoga ko je dobar srpski presednik stave sebi za protivnika, nepogrešiv nos imaju za to", kazao je Vučić.

Dodao je da on zna da Srbi nisu "anđeli i sveci" i da su činili zločine, ali u odnosu na Hrvate jesu moralno bolji.



"Što se Srba i Srbije tiče, malo toga imamo šta da 'peremo', nismo mi anđeli, ni sveci. Da li je bilo naših ljudi koji su vršili zločine? Jeste. Nismo anđeli i sveci - u odnosu na njih, i anđeli i sveci. Nismo mi pravili Jasenovac nego oni, i nemoj oni nekoga da vraćaju u prošlost. Mi hoćemo da pričamo o budućnosti, ako hoće da pričaju o oprošlosti onda su u veoma teškoj situaciji. Mislili su posle ulaska u EU i NATO da je Srbija zgažena", zaključio je on.

(Kurir.rs)

Kurir