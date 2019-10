PALMA POZVAO SRBE NA KIM DA IZAĐU U NEDELJU NA IZBORE: Glasajte za Srpsku listu, sve osim njih je OVK!

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da u nedelju masovno izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu!

“Pozivam Srbe na Kosovu i Metohiji da masovno izađu na parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji u nedelju 6. oktobra i glasaju za kandidate Srpske liste koji se nalaze pod rednim brojem 135 glasačkog listića. Važne su dve stvari. Prva je da svi Srbi glasaju za Srpsku listu jer time glasaju za svoju državu Srbiju, za opstanak i za jedinstvo. Druga je da Srbi masovno izađu na izbore u maksimalnom broju, jer onaj ko ne izađe daće glas listama OVK, a to su sve albanske liste i jedna na kojoj se nalaze Srbi po nacionalnosti, ali Albanci po razmišljanju. ”, izjavio je danas predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

“Albanci i deo međunarodne zajednice čine sve da raznim manipulacijama dovedu na vlast one Srbe koji podržavaju OVK liste, a oni mogu dobiti glasove samo od Albanaca i od Srba koji ne izađu na izbore, jer će njihove glasove Albanci popuniti. Glas za Srpsku listu je glas za Srbiju, a glas protiv Srpske liste je glas za OVK. Albanci su prvo zabranili da se glasa sa srpskim dokumentima, a onda su zabranili spotove Srpske liste, ali dozvolili emitovanje spota one druge liste Srba koja se obraća na albanskom jeziku. I treći korak će biti da će Albanci sami glasati umesto Srba koji ne izađu. Prva dva koraka nismo mogli da sprečimo, ali ovaj treći možemo tako što će svi Srbi masovno izaći i zaokružiti broj 135 i Srpsku listu i tako neće ostaviti mogućnost da se njihovim glasom manipuliše. Ako ne izađete na izbore, to je kao da ste glasali za Haradinaja, Ljimaja, Veseljija i ostale ratne zločince. Izlaskom na izbore i glasanjem za Srpsku listu Srbi će pomoći prvo sebi, a onda i državi Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću i šefu diplomatije Ivici Dačiću koji se svakodnevno teško bore da se u predstojećem dijalogu stvori što bolja pozicija za Srbiju i srpski narod i da se maksimalno pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji. I tako će svih 10 poslanika u Skupštini Kosova biti iz Srpske liste, odnosno Srbi po nacionalnosti i po razmišljanju, za razliku od onih drugih, koji se samo prezivaju na “ić”, a ostalo sve je albansko. Zato, Jedinstvena Srbija podržava Srpsku listu. Braćo Srbi, ovo su veoma važni izbori, svi izađite u nedelju i svi glasajte za Srpsku listu”, poručio je Marković.

(Kurir.rs)

Kurir