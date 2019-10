MILORAD DODIK: Budućnost Srpske je u ujedinjenju sa Srbijom!

Srpski član Predsedništva BiH i predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik kaže da su odnosi Srbije i Republike Srpske odlični, da obožava Srbiju i nije ljubitelj BiH. O Vuku Draškoviću nema lepo mišljenje, a Srbiji poručuje da, ako međunarodni akteri nastave s pritiscima zbog Kosova i Metohije, otvoriće Pandorinu kutiju i pokrenuti pitanje statusa Republike Srpske.

Bakir Izetbegović i njegovi mediji vode kampanju protiv srpskog predsednika Aleksandra Vučića. Šta je cilj takvih napada?

- Bošnjaci, političko Sarajevo, žele da nanesu što više zlobe Srbiji. Smeta im Vučić jer niže uspehe na međunarodnom i unutrašnjem planu. Sledbenici islamske deklaracije Alije Izetbegovića, koji se zalažu da se uvede šerijat, čine sve da bi se Srbija okarakterisala kao loša, da Republika Srpska ne treba da postoji. Nemaju potencijal da predstavljaju BiH, predstavljaju samo bošnjački narod, a nemaju konsenzus i ostala dva naroda. Srbija pokazuje demokratsko lice, kao zemlja koja je najvažnija za stabilnost regiona, i poštuje Dejtonski mirovni sporazum i činjenicu da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Ovima u Sarajevu sve je malo, oni bi stalni konflikt. A onda je Vučić, najviđeniji Srbin i političar, meta broj jedan.

Postoji i priča da se sarajevski političari pre takvih napada konsultuju u zapadnim ambasadama. Da li je to baš tako?

- Sveukupni politički i medijski život u Sarajevu determinišu strane ambasade. Bošnjačka politička struktura prenosi stavove svojih zapadnih mentora, pokušavaju da održe satanizaciju Srba.

Kako ocenjujete diplomatsku poziciju Srbije i učešće Vučića na samitu Višegradske grupe?

- Pod vođstvom Vučića međunarodni politički položaj Srbije više nije podanički. U Srbiji demokratski izabrani predstavnici vlasti sada biraju i konstituišu vlast, a ne kao pre, kada su to činile strane ambasade. To što je Srbija uspela da obezbedi podršku zemalja koje su ranije priznale Kosovo da to priznanje povuku, znači da ljudi širom sveta shvataju da nametnuti i negativni stereotip o Srbiji uopšte nije tačan. Višegradska grupa je jedan od značajnih faktora na planu EU. Važno je imati dobre odnose sa tom strukturom u cilju dobijanja podrške za evrointegracije.

Kome smetaju dobri odnosi Srbije i Republike Srpske? Šta kažete na zamerke što često posećujete Beograd?

- U Srbiji i Beogradu sam više nego u Sarajevu. Sarajevo je mesto u koje ja moram, Beograd je mesto u koje ja volim da idem. To je prirodno. To da li se nekome sviđa ili ne sviđa, to su neki beogradski kvaziintelektualci, njihov je problem što u tome vide nešto loše. Veoma je važno da RS i Srbija imaju bliske odnose i saradnju, to je danas na najvišem mogućem nivou. RS svim svojim kapacitetima stoji na međunarodnom planu iza Srbije, kao što Srbija pomaže u razumevanju pozicije RS. Ne možete da naterate nekog da nešto voli ako to ne voli, ja nisam ljubitelj Sarajeva, niti sam ljubitelj BiH. Beograd obožavam, volim, poštujem i navijam za Srbiju svim silama.

Deklaracija SDA poziva na nestajanje Republike Srpske. Koji je vaš odgovor na pretnje iz Sarajeva?

- Deklaracija je antisrpska, antiustavna i antidejtonska. Oni su u suštini sve to izneli u jednom dokumentu, koji bi, da je jednako postupanje visokih predstavnika sigurno bio osuđen, zabranjen. Meni su uveli sankcije zbog retorike i govorili da je to nešto antidejtonski. A ovde imate napisan dokument koji govori o tome kako treba urušiti entitete, kako treba urušiti sistem BiH i eliminisati Istočno Sarajevo, to im nije antidejtonski. To su dvojaki aršini. Što se našeg odgovora tiče, mi ćemo jasno pojačati našu politiku o samoopredeljenju u smislu odluke o tome na koji način, gde i šta ćemo raditi. RS je sve više svesna toga trenutka i u RS nema avanturista koji bi mogli da naprave destabilizaciju tako da narod ispašta. Odgovorna politika će ići za tim da jača poziciju odbrane svih naših nacionalnih i državnih interesa RS.

Da li ćete poslušati Vučićev savet da treba reagovati uzdržano i izbegavati prenagljene reakcije?

- Svi koji je trebalo da reaguju, reagovali su. Mi ćemo sada otići u Narodnu skupštinu i u skladu sa Ustavom izneti svoje političke stavove i u tom pogledu se i ponašati.

Kako zamišljate budućnost RS - kao samostalnu državu, deo Srbije ili nešto treće?

- RS i njena budućnost isključivo su vezane za stabilnost i mir, i za pravo da RS odlučuje političkim sredstvima o svojoj poziciji i sudbini. Svima je danas jasno kakva bi odluka bila da jednog dana ljudi u RS imaju priliku da se izjasne. Gradimo upravo tu atmosferu i priliku, jednog dana narod će se opredeliti o statusu RS. Taj status možemo da prepoznamo već danas, naravno da se podrazumeva potpuna integrisanost sa Srbijom i svim elementima. Ukoliko nastave i održe pritisak zbog Kosova, RS ima legitimno pravo da pojača svoje zahteve za utvrđivanje statusa.

Govorili ste da bi bilo dobro da četiri opštine sa severa KiM ostanu u sklopu Srbije, plus Republika Srpska?

- Odluka o načinu rešavanja pitanja KiM pripada isključivo zvaničnom Beogradu. Treba podržati pregovarače u tom pogledu, sa jasno definisanim pozicijama da se izbegne potpuno ponižavanje srpskog nacionalnog i državnog uticaja na KiM, da se obezbede određena prava koja naši ljudi tamo imaju. Treba razmišljati o svakoj varijanti, pa i o toj. Oni koji smatraju da KiM treba reintegrisati u celini u sklopu Srbije, treba da nađu odgovore na to kako bi to izgledalo. Neka vrsta razgraničenja mentalnog već se desila, svakako i praktičnog, to bi bila jedna od najboljih varijanti.

Ni godinu dana posle izbora još nije formirana vlast na nivou BiH. Šta koči formiranje Saveta ministara i u kojoj meri to utiče na RS?

- Ne utiče nešto posebno, RS ima svoj jasan i stabilan institucionalni život, Vlada ima gotovo dvotrećinsku podršku u parlamentu, radi svoj posao u skladu sa planom i programom. Ostvarujemo rast ekonomije, i ne oseti se da ne rade organi BiH. Oni su tu samo da zaustavljaju. Ovde je reč o pravu naroda da bude predstavljen u skladu sa Ustavom. Kompleksno je pitanje da je način biranja Saveta ministara promenjen u odnosu na Ustav i Dejton. Onda su, u nastojanju da to bude neka kvazivlada, izmislili priču o izboru, pa su dali prava da neki drugi mogu da to koče. U BiH je sve kompleksno, teško i podeljeno. Neformiranje Saveta ministara pokazuje da nam i ne treba takav organ.

Vuk Drašković je nedavno izjavio da „ovaj Dodik nije onaj pravi Dodik“, imate li odgovor?

- Je*eš Vuka Draškovića, meni je ispod časti da ga uopšte komentarišem. Moj odgovor je jasan, slobodno ga zapišite.

Ima li istine u spekulacijama da niste u dobrim odnosima s predsednicom RS Željkom Cvijanović?

- (smeh) Moram popiti čašu vode da se ne nasmejem. Spekulacija uvek ima. Naši odnosi su besprekorni i nemamo nijedan problem.

Sve češće se čuje iz Sarajeva da bi BiH trebalo da uđe u NATO, šta mislite o tome?

- Ja uvek govorim da ona neće ući u NATO.

Mnogi se pozivaju na Dejton, a da li se on danas sprovodi u BiH?

- Dejton je srušila međunarodna zajednica predvođena visokim predstavnikom, koji je uveo antidejtonska ovlašćenja i nametao zakone, poremetio ustavni poredak i politički sistem. Ugrozio je balans između entiteta, balans između tri konstitutivna naroda. Rešenje je da narodi sami odluče šta hoće.

O Ričardu Grenelu

TRAŽITI OD RUSIJE I KINE DA POŠALJU IZASLANIKE ZA KIM foto: EPA/Felipe Trueba Kako ocenjujete imenovanje Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika SAD za KiM?

- Setih se imenovanja Palmera za nekog specijalnog izaslanika, razumem da je on bio predstavnik državnog sekretara, a ovaj je imenovan u ime predsednika SAD Donalda Trampa. Ne znam ko je on, ali odnos koji treba da se završi jeste odnos između Beograda i Prištine. Nemam pozitivna iskustva sa izaslanicima iz Amerike. Ovde je bio Holbruk. Srbija nema nijednog razloga da se brine, ima svoj jasan stav. Bilo bi dobro da se sada od Rusije i Kine traži imenovanje specijalnog izaslanika, pa da vidimo onda kako ćemo te stvari rešavati. Amerika se pokazala kao zemlja koja je štitila priču o nelegalnom proglašenju Kosova državom.

O BiH i KiM RAZLIČITA REŠENJA ZA IDENTIČNE SITUACIJE

Jednom prilikom ste rekli da pitanje KiM ne može da se odvoji od pitanja BiH?

- Ne možete gotovo identične situacije koje imate na Kosovu i u BiH da rešavate na dva različita načina i da pričate kako Šiptari imaju pravo na presedan, a BiH mora da ćuti. Ne možete otići na KiM i reći Šiptari i Srbi se ne vole, ratuju i zato Šiptari imaju pravo da formiraju svoju zemlju. A onda dođete u BiH i kažete Srbi i muslimani ne mogu nikako zajedno, ubijaju se, prave logore i kažete: „Ćutite i morate biti zajedno.“ To su dva različita rešenja za gotovo identične situacije.

Kurir.rs/ razgovarala Kristina Vasković

