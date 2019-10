MINISTAR ODBRANE O REAKCIJAMA NA VOJNU VEŽBU: Kada je Srbija stabilna, nema sukoba na Balkanu

Posle mnogobrojnih reakcija i panike koju je, zbog raketnog sistema S-400, na Zapadu izazvala vojna vežba „Slovenski štit 2019“, ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da predsednik Aleksandar Vučić vodi hrabru, izbalansiranu i srpsku politiku i da mu je Srbija na prvom mestu prilikom svakog poteza koji povuče kao vrhovni komandant Vojske Srbije.



- Predsednik Vučić je jedini lider na Balkanu koji vodi mirovnu politiku i on to stvarno iskreno radi, verujući da je to dobro i za srpski narod i za sve druge narode. Nažalost, nisam siguran da svaki put ima sagovornike s druge strane, ali kao lider koji vodi mirovnu politiku, on zna da je srpska vojska garant slobodne, nezavisne i sigurne Srbije. Kada je Srbija stabilna, snažna, kada može da zaštiti Srbe u okruženju, bez obzira na to gde oni žive, nema sukoba na Balkanu - naglasio je Vulin.

foto: BETA

On je rekao da je ruski protivvazdušni sistem „Pancir“, koji će posle vojne vežbe ostati u Srbiji, jedno od najsavremenijih sredstava protivvazdušne zaštite i ističe da je to oružje koje se ne daje svima.



- Ovakvo oružje se ne daje nesigurnoj, nestabilnoj zemlji, zemlji koja ima agresivne namere, ne daje se zemlji koja je toliko slaba da će to sutra preuzeti neki teroristi, već ozbiljnim, sigurnim i stabilnim državama. Rusija je ovim potezom poručila da smo prijateljska zemlja i da ima puno poverenja u nas i u našeg vrhovnog komandanta kad mu daje na raspolaganje takvo oružje koje nije dala nikome - naglasio je Vulin.

Analiza ruske agencije

SRPSKO NEBO IMA DOBRU ZAŠTITU

O vojnoj vežbi „Slovenski štit“ na Batajnici, za koju je Rusija poslala S-400, te o sistemu „Pancir“, koji je Srbija kupila, ali i srpskim raketnim sistemima, opširnu analizu juče je imala i ruska agencije TASS.

- Za sada je Beograd dobio „Pancir“. Zajedno sa sistemima S-125 „Neva“, „Kub-M“, „Strela 10“, „Strela-2“ i „Igla“ uz avione „mig-29“, pouzdano će štititi vazdušno prostranstvo iznad Srbije - ističe komentator TASS Viktor Litovkin i naglašava umešnost srpskih vojnika pokazanu i prilikom obaranja nevidljivog aviona F-117 1999. godine.

Kurir.rs/ Foto: Beta/Darimir Banda,Dragana Udovičić

Kurir