RAT U OPOZICIJI: Lutovca minira njegov potpredsednik!

Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin i potpredsednik DS, sprema se za predstojeće lokalne izbore suprotno odluci stranke da se izlazak na birališta 2020. bojkotuje, otkriva Kurir.

foto: Beta Dragan Gojic

Paunović se za izbore sprema sa listom "Sigurno napred za Paraćin - Saša Paunović", u Paraćinu postoji i štand na kom aktivisti prikupljaju potpise, a pošto nigde nema obeležja Demokratske stranke, po svemu sudeći će potpredsednik demokrata na birališta izaći s udruženjem građana.

foto: Privatna Arhiva

Istraživanje javnog mnenja



Pored štanda, u prilog ovoj tezi govore i rezultati ankete o podršci Paunoviću iz oktobra 2019, a koji su objavljeni u lokalnom informatoru.

foto: Privatna Arhiva

- Podršku našoj izbornoj listi dalo je 2.857 osoba, odnosno 68,56 odsto anketiranih, a računajući i one koji su bili prisutni u trenutku anketiranja, ali nisu želeli da odgovaraju na pitanja iz ankete, podršku je dalo 47,72 odsto građana - navodi se u tekstu, kao i da je obrađeni uzorak "skoro 12 puta veći od uobičajenog za opštinu veličine Paraćina, te je preciznost podataka daleko veća".



Kako nezvanično saznajemo, u DS znaju da se Paunović sprema za izbore.

- Znamo da će Paunović ići na predstojeće izbore, i to već neko vreme. Međutim, zašto, kako i da li za to ima amin predsednika stranke, to ne znamo - kaže izvor Kurira iz DS.

Zagovarao bojkot



Paunović je krajem avgusta 2019, u intervjuu za jedan dnevni list, poručio da ukoliko se donese odluka o bojkotu, DS neće ići na izbore u Paraćinu, gde su trenutno na vlasti. Tada je na pitanje na koji način će sugrađanima koji ga podržavaju objasniti neizlazak na izbore, rekao da će im reći da je "mafija preuzela državu i da takvi parlamenti više ništa ne znače".



Nedugo zatim, demokrate su na Glavnom odboru donele odluku da neće ići na izbore, a nešto kasnije je ista odluka doneta i na konstitutivnoj sednici Ujedinjenog DS, kog, uz DS, čine i SDS i Zajedno za Srbiju. Redovni parlamentarni izbori, kao i lokalni, biće održani, kako je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u martu sledeće godine.

Kuirr.rs/K.Blagović/Foto:Medija centar





Saša Paunović

Upoznati su u stranci

Predsednik DS Zoran Lutovac juče nije odgovorio na poziv Kurira. S druge strane, Paunović je na SMS sa pitanjima - da li u stranci znaju da se priprema za predstojeće izbore, da li na izbore ide kao kandidat DS ili nekakve grupe građana, odgovorio:

- Sa svim što radim u stranci su upoznati, aktivnosti koje sprovodimo su istovetne kao i svih prethodnih godina i nikakve veze nemaju s odlukom o izlasku na izbore ili bojkotom.

Na ponovljeno konkretno pitanje - da li izlazi na predstojeće izbore 2020. sa listom "Sigurno napred za Paraćin - Saša Paunović" ili ne, predsednik opštine Paraćin nije odgovorio.

Kurir