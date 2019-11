GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: Niko ne treba da sumnja u mali Šengen jer ova regionalna inicijativa je u interesu svih!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio da je jako ponosan na činjenicu da je upravo iz njegovog grada potekla inicijativa o "malom Šengenu" gde je i održan prvi sastanak predsednika Srbije i Albanije, Aleksandra Vučića i Edija Rame, kao i premijera Severne Makedonije Zorana Zaeva. Vučević je gostujući u emisiji "Fokus" na televiziji O2 kaže da je bio srećan kada je predsednik Vućić izabrao Novi Sad kao početnu stanicu za organizovanje susreta tri državnika.

- Ima tu simbolike, Novi Sad je ovenčan sa dve titule, Evropske prestonice mladih i Evropske prestonice kulture. Tu je simbolika Petrovaradinske tvrđave koja je nekada u istoriji bila bedem, a sada je mesto koje spaja otvara nove mogućnosti... Mesto da se razbijaju barijere. Taj susret je bila odlična reklama za grad koja ne može da se plati - smatra Vučević i dodaje da Novosađane koji nisu navikli na gužve iznenadilo kada su se Rama, Zaev Vučić i on kao domaćin prošetali centrom Novog Sada.

- Reakcije su bile pozitivne. I Rama i Zaev su prethodno bili gradonačelnici. U materiji su - postavljaju konkretna pitanja. Rama je, recimo, pitao za Meštrovićev rad na spomeniku Svetozara Miletića. Prvi čovek Novog Sada ističe da je "mali Šengen" ne samo u interesu srpskog, makedonskog i albanskog naroda, već i naroda u Crnoj Gori i BiH. - Ne mogu da razumem da neko ima sumnju u odnosu na tu inicijativu. To nije nikakva alternativa EU, već je reč o to me da ne treba da čekamo 2030. da bismo živeli bolje i da bi ljudi ostajali na ovim prostorima. Da bismo vraćali naše mlade koji su otišli, moramo da budemo veći, snažniji i atraktivniji, da pružimo bolje uslove, bolje puteve, jednostavnije uslove za poslovanje, da obezbedio da se granice prolaze bez čekanja i slobodno kretanje. Na tom konceptu je, uostalom, i sama EU formirana. Predsednik Zaev je na regionalnom Forumu mladih lidera izneo zanimljiv podatak da od 100 odsto vremena kamioni na putevima, 80 odsto provedu čekajući na carini, a samo 20 odsto u vožnji - kaže Vučević.

Komentarišući problem odlaska mladih koji je bio jedna od tema na regionalnom Forumu mladih lidera, on ističe da je rešenje u kreiranju boljih sadržaja koji će im biti ponuđeni.

- Migracije je nemoguće potpuno zaustaviti, to nikome nije pošlo za rukom. Ono što je nama problem jeste odlazak onih koji su naproduktivniji i koji treba da najviše stvaraju. I to nije samo pitanje ekonomije, već celokupnog ambijenta. Nije samo pitanje kolika je visina plate, nego i da li stvarate sadržaje za te ljude da ostanu ovde. To ne znači samo posao, već i novi bulevari, novi kulturni centri, bolji gradski prevoz, zdravstvena zaštita, novi klinički centri. Jedino tako ćemo pobediti u toj bici - rekao je Vučević i podvukao da će mladima biti ponuđen "kreativni grad" gde će se mladi, kreativni ljudi okupljati i raditi.

On je poručio da je "kultura stub razvoja Novog Sada". - Verujem da je Novi Sad "srpska Atina" i istinska prestonica mladih i kulture. Borim se protiv palanačkog mentaliteta u Novom Sadu, kako ne bi pobedila neka politika koja bi zakočila dalji razvoj grada - reko je gradonačelnik Novog Sada.

