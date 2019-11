EKSKLUZIVNO ZA KURIR! VUČIĆ SE NAŠALIO: Čestitam na dobrom izboru snajpera! Normalnu Srbiju nikad neće pobediti

Sloboda Predsednik Srbije kaže da naslovna strana NIN s fotografijom na kojoj je puška uperena u njega pokazuje u kakvoj to „diktaturi“ živimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je saglasan s naslovnom stranom nedeljnika NIN. On je na otvaranju kineske fabrike „Jenfeng automotiv interiors“ u Kragujevcu rekao da je jedan od razloga što je saglasan sa naslovnicom NIN taj što je snajper koji je uperen u njega kvalitetna puška srpske proizvodnje, ali je ubrzo shvatio da je napravio lapsus.

- Izgleda da sam napravio grešku. Snajper je finski, srpska kompanija ga je izlagala na Sajmu naoružanja te 2017. godine. Čestitam im na dobrom izboru snajpera - našalio se Vučić na svoj račun za Kurir.

Meta na čelo

Podsetimo, naslovna strana nedeljnika NIN šokirala je javnost zbog fotografije na kojoj je puška uperena u predsednika Vučića! U zemlji u kojoj je 2003. godine ubijen premijer Zoran Đinđić ovako crtanje mete na čelo predsedniku naišlo je na oštru osudu javnosti. Postupak uredništva osudili su i čitaoci NIN, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, medijska udruženja, brojni političari ne samo iz vlasti već i iz opozicije. Nakon burne reakcije javnosti, sporna naslovnica je povučena iz štampe, te je u prodaju poslat nedeljnik bez sporne fotografije, uz izvinjenje izdavača.

Vučić je kazao da ovaj slučaj pokazuje u kakvoj „diktaturi“ živimo. On je dodao da se oseća vrlo dobro jer su sve optužbe koje stižu na njegov račun zapravo samo tekstovi prepisani iz magazina Tabloid Milovana Brkića.

- Kad bih vam rekao o kakvom probisvetu je reč, o kakvom reketašu... A ja sam meta tog snajpera samo jer neću da plaćam reket. Ali ja ću se uvek boriti za pravo svakoga da objavi šta želi. Nek oni upiru snajper u mene, ja ću vrh olovke na mapu Srbije za neku novu fabriku - kazao je i dodao:

Poraz laži

- Politika Đilasa, Obradovića, Jeremića i drugih zato i gubi podršku, jer su ljudi shvatili da je to politika Milovana Brkića. Idejni tvorac, ideološki tata čitavoj toj politici je Milovan Brkić. To ljudi primećuju, a to pristojnu i normalnu Srbiju nikad neće pobediti.

Vučić je upitao šta li će da kažu sada, da li da ima sidu, kao što govore, i dodao da im je politika da kažu da je peder, da mu je otac sa 80 godina veliki mafijaš.

- Mislite da su ljudi blesavi u ovoj zemlji? Da ne znaju šta je to što oni žele i kako razmišljaju o porodicama, dokle ćete da lažete, da pričate o tome kako neko štiti proizvođače marihuane, a kad ih pohapsimo, kažete „što još niste uradili još nešto“. To govore okoreli na heroinu ljudima koji se bore protiv toga i hapse - rekao je Vučić.

Inače, kineska fabrika koja je juče otvorena proizvodiće komponente za unutrašnjost automobila najpoznatijih svetskih proizvođača, kao što je „Mercedes“. U fabrici rade 193 radnika, a za dve godine biće zaposleno 800 ljudi.

Stav Jasno O pritiscima na Srbiju Neće u moje ime odlučivati Moskva, Vašington i Brisel Predsednik Vučić poručio je juče da pritisci na našu državu i optužbe koje dolaze s različitih strana govore o ispravnosti i snazi srpske politike samostalnosti i nezavisnosti. - Neće u moje ime donositi odluke niko ni u Vašingtonu, ni u Briselu, ni u Moskvi, ni bilo gde drugo. Odluke donose građani Srbije. Video sam sijaset tekstova kako treba Vučiću zapretiti... Vi pretite, a mi ćemo da radimo i gradimo - kazao je Vučić upitan kako komentariše izveštaj Pentagona i upozorenje njemu zbog saradnje s Rusijom i to u trenutku kad je, sa drugih strana, kritikovan za pogoršanje odnosa s Moskvom. Uskoro će, kako je naveo, sa „američkim prijateljima“ biti potpisani važni ugovori za izgradnju koridora nedaleko od Kragujevca, a 4. decembra ide u Soči na sastanak s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. foto: EPA, AP

Odgovor Tanjug demantovao Ćulibrka Izmenjen smisao fotografije Agencija Tanjug negira tvrdnje glavnog i odgovornog urednika nedeljnika NIN Milana Ćulibrka, koji je rekao da je na naslovnoj strani NIN fotografija te agencije. Tanjug tvrdi da je NIN kropovao njihovu fotografiju, kojoj su tako izmenjeni sadržaj i poruka. Originalna fotografija u vlasništvu Tanjuga nastala je na Sajmu naoružanja 2017. Predsednik Vučić je i ove godine posetio Sajam, ali su iz NIN izabrali stariju fotografiju, što govori da je fotografija namerno izabrana, a potom i prekrojena da pošalje pogrešnu poruku. foto: Tanjug Zoran Žestić

Kurir.rs / B. Majdarević - B. Bojić

Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Kurir