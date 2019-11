UDARILI VUČIĆA GDE NAJVIŠE BOLI, NAPADAJU GA PREKO BRATA I DECE! Deo opozcije ne bira sredstva političke borbe!

Navodi opozicije da je Predrag Koluvija, koji je uhapšen zbog proizvodnje marihuane, prilikom akcije policije zvao Andreja Vučića, brata predsednika Srbije, predstavljaju novi vid pritiska na šefa države, i to tamo gde je najranjiviji, preko porodice, ocenjuju sagovornici Kurira.

Mojoj porodici je teško

Vučić je juče, gostujući na TV Pink, rekao da njega i njegovog brata optužuju za svakakve stvari, kao i da te optužbe i pretnje više dotiču njegovu porodicu koja se sekira:

- Mi u familiji Vučić se svi volimo i brinemo jedni o drugima. Mi ne pričamo nikad o emocijama, nekako smo tvrdi. Naš vrhunac emocija je kad pitam brata kako su mu Aleksandar i Anastasija, a on mene pita kako su moja deca. Čujemo se više puta dnevno, ali ne razgovaramo na taj način. Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke, kazao je ranije da ima pouzdane informacije iz policije da je Koluvija, vlasnik organske farme „Jovanjica“, koji je uhapšen zbog proizvodnje marihuane, prilikom hapšenja prvi poziv uputio bratu predsednika Srbije. Aleksić je kazao da je jedan od čestih kontakata u imeniku Koluvije, osim Andreja Vučića, i ministar policije Nebojša Stefanović. Zbog ovih navoda Andrej Vučić je najavio da će podneti tužbu protiv Aleksića, kao i protiv Dragana Đilasa, lidera Stranke slobode i pravde.

Lične stvari

Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada, kaže za Kurir da Đilas i ekipa pokušavaju da destabilizuju Vučića preko brata jer znaju koliko je vezan za njega.

- To je besomučna laž i neviđeni bezobrazluk i prostakluk od strane onih koji su upropastili Srbiju i njene građane, tajkunske skupine predvođene Đilasom, Jeremićem i Obradovićem. Ne znaju šta više da izmisle u ovom očaju i mržnji prema Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Pa da neko iz vlasti radi to što su radili Đilas i kompanija, onda policija ne bi pohapsila kriminalce i otkrila veliku količinu opijata. Valjda je to najbolji dokaz koliko je suluda, umobolna tvrdnja Đilasa i Aleksića - kaže Vučević i dodaje:

- Preko napada na brata vrše pritisak na Aleksandra Vučića. Znaju šta znači porodica za normalnog i pristojnog čoveka. Znaju koliko je Vučić vezan za svog brata, za svoju decu. Pokušavaju da ga destabilizuju.

Istog je stava i politički analitičar Branko Radun - na Vučića vrše pritisak preko njegove porodice.

- Na Vučića se vrši pritisak zbog Kosova. Ovo što se sad dešava, što pominju njegovog brata, to je napad na porodicu, tu je Vučić najosetljiviji. Ovo su lične stvari. Opozicija napada preko porodice, vrši pritiske na Vučića. Sve su to pritisci od strane Zapada. Tako se to radi, ide se na porodicu, na privatni život - navodi Radun.

VUČIĆ O... Optužbama da je lopov Umesto lažnih optužbi, neka dokažu da sam ukrao makar jedan dinar. Svi moji računi u zemlji su poznati Agenciji za borbu protiv korupcije, a nemam nijedan račun u inostranstvu. O „Krušiku“ „Krušik“ ste vi opljačkali, vi koji ste na vlasti bili do 2012. i uništili ga. Prihod te fabrike 2012. bio je 2,335 milijardi, a danas je 11,385 milijardi. Poseti Lukašenka S radošću ću dočekati u Srbiji predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka. On nikad nije bio protiv Srbije. Zamislite da ne primim takve prijatelje da mi neko ne bi zamerio. Stopi nezaposlenosti Verujem da će stopa nezaposlenosti u našoj zemlji već za dve ili tri godine biti spuštena trajno ispod 8,5 odsto. Tada ćemo moći da kažemo da smo blizu standardna EU po tom pitanju.

Nebojša Stefanović Cilj kriminalizacija porodice predsednika Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, u razgovoru za Kurir kaže da plasiranje ovih izmišljotina ima za cilj da se kriminalizuje porodica Aleksandra Vučića: - Poslednje bolesne izmišljotine na račun Andreja Vučića imaju za cilj kriminalizaciju porodice predsednika, ali i skretanje pažnje javnosti s mnogih važnijih tema, između ostalog i kako su firme Dragana Đilasa, dok je bio na vlasti, ostvarile promet od 617 miliona evra. foto: Marina Lopičić

Nije prvi put Brutalne pretnje Porodica predsednika Srbije u više navrata se našla na udaru, a poslednji u nizu napada bio je na njegovu stariju decu - Danila i Milicu Vučić. Na društvenoj mreži Tviter jedan od korisnika (koji se predstavljao pod nadimkom), kasnije će se ispostaviti žena, bivša supruga jednog od „žestokih momaka“ devedesetih, napisala je: - Je*em ti Danila mrtvog i na*ijem ti na ku*ac kljakavu Milicu.

