Predsednik Belorusije, Aleksandar Lukašenko koji danas boravi u Beogradu, stigao je i u Skupštinu Srbije, gde je danas govori pred poslanicima, a njegov ulazak je propraćen aplauzom i ovacijama.

No, on je prekršio protokol zbog starog poznanika Šešelja, pa je na putu do govornice skrenuo ka lideru SRS i srdačno se pozdravio.

Evo kako je izgledao taj susret:

Kurir.rs

Kurir