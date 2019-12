OVAKO VUČIĆI SLAVE KRSNU SLAVU: Ranom zorom odneli kolač u crkvu, evo ko je išao sa predsednikom (FOTO)

Са Данилом и Андрејем јутрос у Цркви Светог Марка. Срећна слава свима који славе, да проведете овај посебан дан у здрављу и весељу са породицом и пријатељима.

A post shared by Александар Вучић (@avucic) on Dec 19, 2019 at 3:55am PST