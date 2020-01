CRNOGORSKA VLAST NA SVE SPREMNA: Sajber-ratnici NATO haraju Crnom Gorom, udarili na srpsku crkvu!

Srpska pravoslavna crkva (SPC) u Crnoj Gori na udaru je i sajber-ratnika NATO, koji imaju cilj da opstruišu sve masovnije proteste građana i izražavanje njihovog nezadovoljstva protiv spornog Zakona o slobodi veroispovesti, kojim režim predsednika Mila Đukanovića pokušava da otme vrednu imovinu SPC.

Sajber-tim Alijanse, koji je skoro dva meseca u Crnoj Gori, obara portale nenaklonjene Đukanovićevom režimu, kontroliše i cenzuriše društvene mreže tako što sabotira komunikaciju i postavljanje fotografija s masovnih skupova širom regiona kojima se izražava podrška SPC. Kako tvrde upućeni, nije isključeno ni ukidanje nekih mreža i obaranje interneta.

Blokada profila

Crnogorsko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je kontrahibridni NATO tim boravio u Crnoj Gori od 21. do 27. novembra 2019. kako bi pomogao u očuvanju „stabilnosti i demokratskih tekovina“ aktuelnih vlasti, a urednik portala Borba Dražen Živković tvrdi da oni nisu ni napuštali Crnu Goru. - Očigledno je da se režim uplašio reke slobodnih ljudi koji su se o aktivnostima dogovarali najviše na Fejsbuku. Očigledno da su se u DPS, ali i NATO, kao njihovom zaštitniku, prepali takve reakcije ljudi i zato imamo sve ove probleme poslednjih dana, kada se mnogo ljudi žali da im se blokiraju profili i da ne mogu da šeruju i dele svoje misli i fotografije sa skupova širom Crne Gore. Nema sumnje da se uvodi neka vrsta cenzure, i to sve zbog jedne jedine stvari, a to je očigledan strah vlasti, čijih pristalica ima mnogo manje nego vernog naroda u Crnoj Gori - kazao je Živković za Sputnjik.

Zasad se sajber-ratnici NATO, kako je dodao, bave samo tehnološkim stvarima - obaranjem sajtova, pokušajem kontrole i cenzure.

Radikalne mere

- Ne bi začudilo da vlast u jednom momentu, ako se oseti ugroženom, posegne čak i za nekim radikalnijim merama poput ukidanja Fejsbuka ili cenzurisanja ili obaranja interneta u Crnoj Gori - kazao je on.

Bivši vojni obaveštajac Ljuban Karan kaže za Kurir da nije iznenađen što Đukanovićev režim ima moćnog saveznika poput NATO, jer je uspeo da proturi tezu da je SPC u Crnoj Gori infrastruktura za širenje ruskog malignog uticaja: - Zato NATO, a pre svega američka CIA, ne žali ni vreme ni novac ni ljude da to uništi.

Andrija Mandić DOSTA TERORA foto: Nemanja Nikolić Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže da su protesti sve masovniji i da će pritisak na vlast da povuče sporni zakon biti sve jači: - Verujući narod, sveštenstvo SPC je na ulicama - u litijama i molebanima, kako bi vlada odstupila od rešenja zakona koji je nasilno usvojila i kako bi Đukanović prestao da sprovodi državni teror.

