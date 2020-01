VUČIĆ: Ja sam gori MMF od MMF, platu od 1.000 evra obećavaju oni koji su je smanjili!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne prihvata izmenu statusa za vršioce dužnosti direktora u javnim preduzećima, kako je predložio MMF, jer, ocenjuje, da bi ti "raspušteni direktori" ponovo od javnih preduzeća napravili neprivlačni privatni sektor.

Oni bi da sve pozapošljavaju u javni sektor i to privatnik ne bi mogao da izdrži, rekao je on uz opasku da se naša javna preduzeća ne vode kao da su privatna firmu, nego kao da je to Alajbegova slama".

Na konstataciju novinara da se pojedini šale da predsednik voli v.d. stanja, Vučić odgovara da on ne voli v.d. stanja, već disciplinu.

foto: Printscreen/TV Prva

Upitan da li to znači da neće usvojiti predlog MMF-a da se ukinu v.d. stanja u javnim preduzećima, Vučić kaže da će se taj predlog delimično usvojiti. "Ipak sam ja gori MMF od MMF", rekao je Vučić.

Uprkos tome, ocenio je da je MMF uradio dobar posao u Srbiji, da je pomogao našoj zemlji oko kontrole budžeta, da se ne zadužuje previše i kontrolisao da ima određeni procenat plata i penzija u okviru BDP.

"Ja sam ih pozvao, molio da dođu i danas su javne finansije uređene, a javni dug spušten sa 79 odsto BDP-a na 50 odsto, dok su investicije sve veće", ukazao je Vučić. Ističe i da je nezposlenost ispod 10 odsto i da će, kaže, nastaviti da se spušta. "Mi ćemo imati problem sa nedostatkom radne snage", ocenjuje Vučić.

On se osvrnuo i na sistem obrazovanja i kazao da se fakultet završava zbog znanja, ali da je tržište rada to koje diktira visinu plate.

Ocenjuje da Srbija nema loše škole, ali joj je potrebno da ima mnogo bolje privatne škole, a ne da te škole budu sramota u našem društvu.

foto: Printscreen/TV Prva

"Veliki Šimon Peres, nedavno preminuli, mi je rekao: "Aleksandre ako uspeš da ubediš radnike u Srbiji da šest sati rade, a dva da uče, da se razumeju u nove tehnologije, robotiku, veštačku inteligenciju i da znaju šta donosi 5G mreža, ali i da ubediš decu da rade dva sata dnevno i šest da uče, samo tako ćete moći da opstanete na tržištu"", rekao je Vučić.

Apropo toga, kaže da Srbija "grabi krupnim koracima napred", a to se može videti, navodi, po izgrađenim putevima i prugama, ali i po platama.

"Plata kliničkog lekara danas je 652 evra"

Vučić je izjavio da je plata kliničkog lekara danas 652 evra, dok je u periodu od 2008 do 2011. njihova zarada padala sa 611 na 484 evra, te primetio da danas plate od 1.000 evra lekarima obećavaju upravo oni koji su im tada plate smanjivali. Vučić je rekao da je klinički lekar 2008. godine imao osnovnu platu od 611 evra.

"U vreme Dragan Đilasa, Vuka Jeremića i ostalih, kreću da im smanjuju plate, koje su iste u dinarima, ali su manje zbog velikog pada dinara prema evru, pa je plata pala na 538 evra. Plata je 2010. bile 514 evra, a 2011. pala na samo 484 evra", rekao je Vučić na TV Prva.

Danas je, kaže, plata kliničkog lekara, osnovna plata 652 evra, odnovno 170 evra nego pre sedam godina. Kako je rekao, vidljiva je razlika u platama medicinskih sestara, sa 29.7000 dinara 2011. godine, što je oko 282 evra, na današnjih 403 evra.

Upitan da li bi on mogao da obezbedi tako visoke plate lekarima od 1.000 za šest meseci, kao što predviđa plan "Srbija 2020" Saveza za Srbiju i Dragana Djilasa, Vučić je rekao da on to naravno ne bi mogao da uradi, jer to govore "lažovi, ljudi koji su lekarima plate smanjivali".

"Ja nisam čovek koji voli da laže, ja sam ozbiljno radio na planu "Srbija 2025"", rekao je Vučić i dodao da su drugi političkim odlukama donosli odluke o povećanju plata i penzija, a suštinski su ih smanjivali, jer je ekonomija propadala.

foto: Printscreen/TV Prva

Komentarišući to što u NSZ postoji konkurs za odlazak mladih iz Srbije, Vučić je rekao da je to sramota. "To je mene tragedija. Sramota je što država pomaže taj proces u bilo kom obliku i što mediji hvale taj odlazak i učestvuju u tome. Što ne molimo ljude da ostanu ovde, jer su uslovi sve bolji", rekao je Vučić.

Kako je primetio, teško je suprotstaviti se uopštenoj priči u kojoj decenijama u Srbiji ništa ne valja, a negde drugde je neuporedivo bolje, što, kaže, nije istina.

Vučić je dodao i da se govori o tome koliko Srbiji treba da stigne Mađarsku, Hrvatsku ili neke druge zemlje, jer danas brže napredujemo.

"Ne stojimo u mestu, ne nazadujemo, kao nekada, najbrže napredujemo i bićemo jedan od 5 zemalja sa najvećom prosečnom stopom rasta u 2019 godini", istakao je Vučić. Kako je rekao, očekivanja su da prosečan rast bude viši od 4,5, pa i preko pet odsto.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir