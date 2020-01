JOKSIMOVIĆ: Važna godina za EU i Srbiju! Ministarka otkriva rezultate ankete jesmo li za ulazak EU

BEOGRAD - Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da Vlada Srbije ozbiljno, temeljno, aktivno i posvećeno sprovodi reformski proces i priprema pregovaračka poglavlja u svim oblastima na putu ka EU i da je ova godina za našu zemlju važna zbog definisanja nekih važnih politika za samu EU, a u okviru toga i "politike proširenja koja je za Srbiju najvažnija".

Upitana šta Srbija može da očekuje na putu ka EU u godini kada Savetom EU predsedavaju dve važne zemlje za Srbiju, Hrvatska u prvoj, a u drugoj polovini Nemačka, Joksimović kaže da su evropske integracije proces koji se ne može meriti šestomesečnim predsedavanjem bilo koje države Savetom EU.

Ona pri tome naglašava da je ova godina važna zbog definisanja nekih važnih politika za samu EU, a samim tim i "definisanje budućnosti politike proširenja koja je za Srbiju najvažnija".

Važne su i druge stvari navodi ministar i izdvaja raspravu o budžetu EU za narednih 7 godina, pošto se na osnovu opredeljenih finansijskih sredstava koja se planiraju može pretpostaviti da li se planira proširenje u smislu prijema novih članica u EU. Međutim ni to ne mora ništa da znači, objašnjava Joksimović, jer ako u narednih 7 godina, ili pre toga, budemo spremni za prijem, adaptiraće se i budžet EU ka novom proširenju.

"Sama politika proširenja je počela na neki način da se zakuvava i temom o budućnosti proširenja sa francuskim predlogom o novoj metodologiji pristupanja. Ona je prevashodno usmerena na one države koje tek treba da otpočnu proces pregovora", rekla je Joksimović i podsetila da se to najviše odnosi na očekivanja Severne Makedonije i Albanije.

Ministar podseća da smo otvorili više od polovine poglavlja, i da imamo jasno definisan pregovarački okvir koji je usvojen od svih država članica EU.

Dobro je što zemlje članice EU i Evropska komisija, kako kaže, pokazuju interesovanje za naš stav o politici proširenja, jer proces evropskih integracija je ipak susret dve političke volje i mi moramo da budemo u to uključeni, da iznesemo naša očekivanja, i da vidimo na koji način bi se merio dosadašnji napredak koji je Srbija nesumnjivo postigla", objašnjava Joksimović.

Ona je dodala da ne očekuje da promene u novoj metodologiji budu velike, bar što se tiče Srbije. "U ovom trenutku Srbija ima pripremljenih pet pregovaračkih pozicija. Očekujem da ćemo u odnosu na jasan napredak u oblasti vladavine prava do kraja juna to jest do kraja hrvatskog predsedavanja Savetom EU otvoriti nova poglavlja.

Kaže i da je suštinska stvar ponovno definisanje zajedničkih interesa unutar EU, ali i EU i kandidata i potencijalnih kandidata.

Ankete javnog mnjenja

Upitana da prokomentariše poslednje istraživanje javnog mnenja koje sprovodi njeno ministarstvo, u kome se navodi da 54 odsto građana Srbije podržava članstvo Srbije u EU, Joksimović je naglasila da je su duga putovanja uvek teška i nezgodna ali da su isplativa zbog krajnjeg cilja.

"Evropske integracije za Srbiju su težak i zahtevan put, jer je politički taj proces za Srbiju dosta komplikovan, ali kada pitate ljude da li ste za punopravno članstvo i kako biste glasali na referendumu, za da Srbija uđe u EU je 54 odsto", ističe Joksimović.

Prema istom istraživanju, 24 odsto je protiv, dok oko 22 odsto nema jasan stav po tom pitanju. Na pitanje da li podržavaju reforme koje se sprovode 73 procenta građana reklo je "da" što svedoči da je reformski put jasan i da je doneo puno pozitivinih pomaka u životu građana.

Srbija je, ističe ona, jedina zemlja koja pregovara pod striktnim i rigidnim kriterijumima, naglasila je ministar i navela da smo jedina zemlja koja je morala da poglavlja o vladavini prava otvori na početku pregovora i koja će biti zatvorena na kraju, odnosno pre stupanja u članstvo.

Ona je takođe podsetila da je Srbija poslala pregovaračku poziciju i za poglavlje 27 o zaštiti životne sredine i klimatskih promena koja je, kako navodi, jedno od najzahtevnijih poglavlja na kojem je veliki broj institucija i zainteresovanih strana dugo radio.

Joksimović zaključuje i da su izbori koji slede, najbolji test koji će pokazati da li građani podržavaju kurs vlade Srbije koji je povezan i sa evropskim putem, pre svega sa razvojem Srbije i reformama, i da očekuje da će izbori potvrditi da su građani prepoznali reforme i ukupan napredak".

