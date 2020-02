NARODNA POSLANICA GORDANA ČOMIĆ ZA KURIR: DS je sam pristao na to da ga Dveri cipelare!

Narodna poslanica Demokratske stranke (DS) Gordana Čomić ovih dana je u centru pažnje, i to zbog odluke da ode na zasedanje Skupštine Srbije uprkos odluci partije da se bojkotuje rad parlamenta.

Ilustracija foto: Zorana Jevtić

Jedni su njenu odluku ocenili kao hrabrost, jer se u Skupštini pojavila kako bi obrazložila predlog zakona kojim bi se povećao procenat žena u politici, dok su, s druge strane, pojedini zatražili da ona odmah bude isključena iz DS. O svemu tome, kao i o bojkotu izbora, stanju u Savezu za Srbiju (SZS) i DS, Čomićeva govori u intervjuu za Kurir.

Da li se, posle svega, kajete što ste prekinuli bojkot rada parlamenta?

- Ne. Politika je veština dijaloga, umeće skupljanja ljudi da zajedno donosite odluke koje su dobre po mnoge druge ljude, po društvo u celini. Do mene je bilo da podnesem predloge zakona kojima bi posle sledećih izbora manje zastupljenog pola bilo 40 odsto svuda, jer nema razvoja Srbije bez žena Srbije. Na predsednici Narodne skupštine i saglasnosti predsednika njene stranke je bila odluka hoće li to biti na dnevnom redu. Jedno bez drugog ne može i ne može biti dobrih promena za žene ako za to ne glasaju sve stranke i većina muškaraca. Tako institucije vode promene. Do mene je, kao opozicije, da budem u pravu, odgovornost odlučivanja je na vladajućoj većini. Neminovno je da onda obrazlažem sopstvene predloge na sednici i učestvujem u dijalogu, to je zajednički napor čiji sam ja samo deo.

Ilustracija foto: Marina Lopičić

Ipak, zbog vašeg poteza zasedao je i Etički odbor DS, koji je doneo preporuku da budete isključeni iz stranke. Kako to vidite?

- Vidim kao odluku kojom treba da snosim posledice rešavanja sopstvene etičke dileme između dve odluke DS, jedne o borbi za zastupljenost žena i druge o bojkotu Skupštine. I ja sam je rešila i sve ću posledice snositi rado i sa osmehom i sa budućim pogledom na najmanje 100 žena u Narodnoj skupštini i najmanje 40 odsto svuda u lokalnim skupštinama.

SZS definitivno bojkotuje izbore. Šta su, po vama, prednosti, a šta mane bojkota?

- Procene o prednostima i manama rade se pre donošenja odluka, a kad je odluka doneta, ona se ima sprovoditi. Nema dijaloga o ishodima bojkota sa onima od kojih se traži podrška, pa se tu bojkot kao sredstvo ne razlikuje od izbora kao sredstva za promene, ali toga nema, za sada. Biće verovatno.

Da li opozicija ima plan šta će raditi dan nakon izbora koje bojkotuje?

- Ako to ne znaju novinari, ako ne znaju ljudi od kojih se traži podrška za bojkot, onda je percepcija da - nema, pa čak i da se ima jasan plan, on je nemoćan pred percepcijom da niko pojma nema, svako ima svoju sliku očekivanja, a sve to jer nema dijaloga o ishodima bojkota.

Ilustracija foto: Dragan Kadić, Dado Đilas

Lider Dveri Boško Obradović brutalno je izvređao bivšeg predsednika DS Dragoljuba Mićunovića, nakon čega su neke demokrate zatražile i da DS izađe iz SZS. Kako ste vi videli taj Obradovićev potez, a kako reakciju vrha DS na to?

- Očekivanu od pokreta ideološki netrpeljivog prema evropskoj politici DS, a komunikacijski s odlukom da često imitira vlast, nadajući se valjda njihovim biračima koji vole cipelarenje DS. Mi smo na sve to dobrovoljno pristali ulažući naš politički identitet u grupaciju koju čine sve naše bivše demokrate i pokret Dveri.

LJUDIMA FALI STARI DS Da li se plašite da će SZS „pojesti“ DS, to jest da će vaša stranka izgubiti prepoznatljivost? - Ne znam. Vidim da svima nedostaje DS kakav je bio, sa svim svojim manama, gresima i porazima, nedostaje Srbiji jasna evropska, modernistička, tvrdoglavo reformatorska politička organizacija, koja bi se obraćala ljudima kojima se sada niko ne obraća, rečima o Evropi i budućnosti koje niko ne koristi. Vlast u medijima ima anti-EU propagandu, opozicija anti-SNS propagandu, a ne treba nama pluralizam propagandi, nama treba dijaloga s ljudima o EU o čistom vazduhu, o borbi za obrazovanu i zdravu Srbiju, o informisanju koje ne huška nikoga na bilo koga, o Ustavu, Kosovu, pravosuđu, radnim pravima, o životu nam treba dijaloga.

(Kurir.rs / B. K. / Foto:Zorana Jevtić)

Kurir