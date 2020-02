LUPIO I OSTAO ŽIV! AMERIČKI ZVANIČNIK: SPC je instrument moći za promociju ruskih i srpskih interesa u regionu!

BEOGRAD - Situacija u Crnoj Gori, posle usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti, postala je deo propagande i kampanje dezinformisanja koju vodi Rusija, rekao je u intervjuu za Glas Amerike Majkl Karpenter, bivši zvaničnik Pentagona i sadašnji direktor Pen Bajden centra.

On je ocenio da je Sprska pravoslavna crkva korišćena kao instrument za promociju ruskih i srpskih interesa u regionu.

Karpenter je istakao da je u Crnoj Gori neophodan dijalog sa SPC o zakonu koji je, kako smatra, izazvao dalju polarizaciju u crnogorskom društvu između, kako je rekao, "onih koji se deklarišu kao Srbi i ostatka crnogorskog društva".

"To je je za žaljenje jer je Crna Gora jedna od malobrojnih primera multietničkih demokratskih država, u kojoj je situacija uglavnom bila mirna posle odvajanja od Srbije, ali i pre toga", ocenio je on.

"Ovo što se sada dešava - etničke ili verske tenzije, zovite ih kao hoćete, treba pažljivo posmatrati jer ima potencijal da uzdrma stvari u društvu”, izajvio je Karpenter.

Tenzije koje je usvajanje zakona izazvalo između Crne Gore i Srbije, a posebno oštru retoriku pojedinih srpskih zvaničnika, taj bivši zvaničnik Pentagona posmatra u kontekstu izborne godine u obe zemlje, ali ukazuje da u obzir treba uzeti i širi geopolitički aspekt spora.

"SPC je korišćena kao alat 'meke moći' za promociju srpskih i ruskih interesa u regionu. Prava svih verskih zajednica treba da budu uzeta u obzir, treba poštovati imovinska prava, ali postoji i to hibridno takmičenje koje se ovde odvija iza kulisa”, rekao je Karpenter.

Rekao je da ulogu Rusije u tome vidi tako što se "u ruskim medijima i na društvenim mrežama manipuliše tom situacijom, čak sam video i da je ruska agencija TASS prenela da su SAD iza tog zakona i da je američka vlada navodno naterala vlasti u Crnoj Gori da usvoje taj zakon - što je besmislica".

Nastavio je rekavši da se "pokazuje da se sve politizuje i sve postaje deo propagande i operacije dezinformisanja koju sprovodi ruska strana".

"Dakle, postoji jasan ruski uticaj u protivljenju tom zakonu, kao i pokušaj da se pokaže da zakon ima nekakve veze sa Zapadom", ocenio je on za Glas Amerike.

Problem s ruskom propagandom i dezinformacijama je što "veoma pametno manipuliše kulturološkim i etničkim podelama, koriste se jezikom prijemčivim za određene delove stanovništva", rekao je Karpenter.

Ruske diplomate i političari, nstavio je on, "smatraju da mogu da pokušaju da manipulišu Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori ili da je koriste da ostvare svoje ciljeve. To ne znači da je SPC saučesnik u tome, ali je Rusi vide kao sredstvo za promovisanje njihovih interesa".

"Hibridno takmičenje" - kako ga naziva Karpenter, ogleda se u propagandi, širenju uticaja preko organizacija koje isto razmišljaju, "uplivu prljavog ruskog novca da bi se ostvarili određeni politički ciljevi, ali i sajber napadima iz Rusije kojih u Crnoj Gori ima više nego u bilo kojoj drugoj državi u regionu".

"Moskva ima jasan interes da pokuša da podrije aktuelnu crnogorsku vlast", mada to, kako je rekao, "nije izgovor za sve što vlast radi i sigurno je da ima još puno posla u unapređivanju vladavine prava. Ali, činjenica je da Rusija želi da smeni aktuelnu vlast i da na vlast dođu neke više proruske opozicione grupe".

Preko Crne Gore, Moskva želi da oslabi i NATO, smatra direktor Pen Bajden centra. Naglašava međutim da uprkos snažnoj propagandi iz stranih zemalja, sloboda medija u Crnoj Gori mora biti zaštićena po svaku cenu.

"Ako Crna Gora želi da zabrani 'Rađa tudej' ili 'Sputnjik', to je jedna stvar, ali kada su lokalni novinari meta – to je druga stvar. To je neprihvatljivo i ne sme se tolerisati", rekao je Karpenter.

Majkl Karpenter očekuje da će Rusija i dalje pokušavati da širi uticaj u Crnoj Gori preko takozvane meke moći jer ona smatra da je u prednosti na Zapadnom Balkanu zbog toga što SAD obraćaju manje pažnje na taj region nego što su činile ranije, ukazao je on za Glas Amerike.

