PRVI ČOVEK VALJEVA O PRLJAVOJ KAMPANJI: Bojkotašima poručujem da narod zna ko radi dobro, a ko laže iz besa!

Gradski odbor Srpske napredne stranke Valjevo reagovao je povodom navoda da ova stranka radi na pribavljanju "kapilarnih glasova". Oni su najoštirje osudili ove navode, tvrdeći da je to deo prljave kampanje.

- Ovakvi zlonamerni tekstovi svedoče da i oni koji bojkotuju izbore ipak aktivno učestvuju u izbornoj kampanji i to najnegativnijoj, ne prezajući ni od najgnusnijih laži. Spinovanje i plasiranje izmišljenih vesti, kao i stavljanje realnih ličnosti u negativan i lažan kontekst, jasan je pokušaj politizacije institucija lokalne samouprave i to upravo od strane onih, koji čak ne žele ni da izađu na izbore, ali žele da po svaku cenu kompromituju svoje časne i poštene sugrađane. Jasno je da je izmišljanje, laganje i klevetanje njihov način borbe - navodi se u saopštenju GO SNS Valjevo.

Način Srpske napredne stranke, je s druge strane, navode, rad, poštenje i rezultati, koji su u Valjevu jasno vidljivi i ponos su celog Kolubarskog okruga. - Zato bojkotašima i njihovim medijima poručujemo da narod zna ko radi za njegovu dobrobit, a zna i ko laže iz besa, pakosti i ljubomore. I sigurni smo da će umeti to da cene, ne samo kroz podršku Srpskoj naprednoj stranci, već i masovnim izlaskom na predstojeće izbore - stoji u saopštenju koje je potpisao Slobodan Gvozdenović, predsednik gradskog odbora SNS i gradonačelnik Valjeva.

Kurir.rs

Kurir