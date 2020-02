ALEKSANDAR VULIN ZA KURIR: Nek me smene jer se suprotstavljam moćnima a ne zbog izmišljene afere

Ministar odbrane Aleksandar Vulin tvrdi da ne postoji nikakva afera "Nedeljnik" odnosno "Vulingejt", već da određena grupa ljudi pokušava da mu to namontira. Vulin u razgovoru za Kurir tvrdi i da Vojska nikoga ne prisluškuje, te da čeka da tužilaljtvo postupi po prijavi, kada će se, ubeđen je, sve rasvetliti.

Na pitanje šta se tačno desilo, te da je rekao kako će praktično podneti prijavu protiv sebe kako bi se istina utvrdila i da li je prijavu podneo, Vulin kaže:

- Svaki put kada se nađem sa ministrom Šojguom ili sa kineskim mininstom odbrane, odem u Mosku ili Peking, uznemirim ustaše, povredim ratne zločnce u Prištini, iznerviram SDA ili bilo koga drugog ko je pod visokom zaštitom zapada, javi se uvek ista grupa ljudi u Srbiji da me zbog nečega napadne i pokuša umanjiti značaj događaja. Ni ovaj put nije bilo drugačije.

Objasnite onda kako je moguće da se napravi takva greška - da Nedeljniku stigne vaš odgovor?

- U vašem listu Šutanovac je napao mene i vojsku i ja sam odgovorio. Moja savetnica koja je pripremala i u javnost poslala saopštenje, Jasna Popović Ćosić, napravila je glupu grešku - umesto Kurir upisala je Nedeljnik, i to je sve što se desilo. Ona se iste večeri izvinila, a ja se još jednom izvinjavam i Kuriru i Nedeljniku. Od toga su Šutanovac i Nedeljnik pokušali da naprave slučaj, malo su lutali oko imena najpre "Vulingejt" pa pošto se nije primilo onda "slučaj Nedeljnik". Uz seriju ličnih uvreda rekli su da je dokazano da sam ih ja i VBA prisluškivali. Onda su rekli da je sramno što inspektorat za kontorolu službi ne reguje, što nadležni skupštinski odbor ne zakazaje sednicu, što tužilaštvo za tehnološki kriminal ne pokreće postupak.Već sledećeg dana šef skupštinskog odbora za Ustavna pitanja, poslanik i dugogdišnji advokat Đorđe Komlenski je tužilaštvu podneo prijavu, ne protiv NN lica već protiv mene i kao osnov tužbe citirao sve što su rekli Šutanovac i Lalić. Inspektorat, nezavisno telo, je na zahtev skupštinskog odbora za bezbednost sproveo istragu i dostavio izveštaj i bez sumnje utvrdio da VBA i ja nismo ni na koji način pratili ni Šutanovca ni Nedeljnik.

Ali i to je izazvalo burne reakcije.

- Tada su zaboravili da su tražili reakciju države, odmah su napali inspektorat i odbor, zbog "čudne brzine" koju su inače tražili. Ono što je sa pravom uznemirilo javnost je da Šutanovac nije osporio istinitost izjave Olivere Zekić da je presretao njene mejlove dok je uređivala Našu Borbu i tražio od nje da ne objavi kolumnu Gorana Petrovića. Tišina o tome je zanimljiva. Kao što je zanimljivo da mene Šutanovac okrivljuje za ono što je sam radio, prema svedočenju Olivere Zekić i Ivana Radovanovića. Nedeljnik se proslavio objavljivanjem lažnog intervuju sa Donaldom Trampom i to je nehotična greška, a pogrešno ime novine je dokaz špijunske afere. Rodoljub Šabić je najpre sumnjao da će iko reagovati a onda omalovažavao nadležna tela koja reaguju, kao da ga je ponovo napao trotoar, a setićete se da ja pijan pao na ulici i za to pokušao sebe da prikaže kao političku žrtvu napadača. Sada govore da je jako teško dokazati da im je pošta praćena, ali su već u prvom satu pouzdano znali da ih pratimo. I već javno traže od SAD da pozovu predsednika Vučića i od njega zatraže moju smenu.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Plašite li se da biste zbog toga mogli da budete smenjeni?

- Znam da bi to voleli i da je moja smena njihov konačni cilj, ali ako treba da budem smenjen onda neka to bude zato što sam branio svoju zemlju i suprostavljao se najmoćnijima, a ne zato što sam smanjivao i uništavao našu vojsku i rado po volji moćnih stranaca. Jedino što je teško je što moram da trpim laži i napade a posebno na vojsku i njene službe. Čekam da tužilaštvo postupi po prijavi, moram biti strpljiv.

Kad govorimo o smenama, uskoro će izbori, a predsednik Vučić je najavio da će 70 odsto ministara biti zamenjeno. Gde se vi pronalazite? Plašite li se "provetravanja"?

- Važnije od toga je da li će pobediti politika za koju sam se borio svih ovih godina. Svi će se ujediniti protiv nas i ako lista koju vodi SNS ne bude imala većinu, napraviće se savez svih protiv Vučića a biće podržani iz inostrnstva kao što su sada podržani od Đilasa, Šolaka i Miškovića. U politici je samo jedno sigurno, nećete zauvek biti na vlasti. Zanima me samo mišljenje Srbije o mom radu i mišljenje Aleksandra Vučića kome sam saborac. Šta god da bude bilo posle izbora, biću ponosan na sve što sam uradio u vojsci, i na sva naređenja vrhovnog komandanta vojske Srbije koja sam sproveo u delo, i sigurno neću promeniti stranu bio na vlasti ili u opoziciji.

Pomenuli ste Đilasa...On insistira na bojkotu, čelnici Šapca i Paraćina hoće da učestvuju na lokalu...Šta se po vama tu dešava?

- Uvek je kod njih u pitanju novac. Zelenović i Paunović ne bi da napuste gradske kase, a Đilas neće da bilo ko drugi ima ekonomsku moć za bavljenjem politikom. Đilas će zabraniti svojoj koaliciji nastup ali će on mimo njih sa velikom brojem grupa građana učestvovati skoro u svim opštinama. Jermić, Obradović, Trifunović će ugasiti svoje stranke, jer nema ozbiljne partije koja se politikom bavi bojkotujući izbore, a Đilas će proglasiti novu realnost i okupiti svoje grupe građana u njegovu partiju. To je borba za vođu opozicije i onog ko će trgovati sa strancima, a nudiće kao što ume da nudi i dogovor vlastima. Kod Vučića nije prošlo i neće, ali uvek ostaje nada da će jednom uspeti da zabrani Vučiću da se bavi politikom pa da će neko drugi trgovati baš sa Đilasom.

Srbija je poslednjih godina ulagala u naoružanje, stigao je i sistem Pancir...Treba li nam tako moćno oružje?

- Mi smo vojno neutralna zemlja, sami smo, niko nas neće zaštiti ako sami to ne uradimo. Pravo pitanje je zašto se naše komšije spremaju, zar im zaštita Nato pakta nije dovoljna, zašto troše više od milijardu dolara za nove F 16, kao Hrvati koji kupuju i pancer haubice, dobijaju 60 Bredlija. Za šta se spremaju Šiptari sa uvođenjem obaveznog vojnog roka i dobijanjem oklopnih vozila od Turske, Nemačke. Stigao je Pancir S1 i on će nas učiniti sigurnijim. Što je naša vojska snažnija to ćemo biti bezbedniji i mir na Balkanu će biti trajniji. Za nesreću se sprema u miru, ne kada nevolja nastupi.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Stuacija u Crnoj Gori se očigledno ne smiruje, a buru u javnosti, pa i revolt tamošnjih oficira izazvala je naredba načelnika Generalštaba da vojnici ne smeju da idu na litije.

- Srbi svoj identitet, pored ostalog, vezuju za crkvu, jezik, ćirilicu, vojsku. Zato je ćirilica skoro zabranjena u Crnoj Gori, zato srpska deca ne mogu da uče srpski jezik, zato je opasno i nedopustivo da srpski oficiri u uniformama polože venac na grob ubijenog ministra odbrane SRJ Pavla Bulatovića. Postoji i plan da se od Carigradske patrijaršije dobije tomos kojim će se uspostaviti pravoslavna crkva Crne Gore, koja će na sebe preuzeti nasleđe SPC. To je ta crkva koju bi da osniva Đukanović. Može bilo koja crkva, samo ne može da bude sa srpksim imenom, da ne bi hrabrila i okupljala Srbe. Sada smo videli da se u borbu uključila i poreska uprava u Crnoj Gori koja izmišlja neki dug i preti oduzimanjem imovine. Ako ovo prođe, sledeća otimačina crkve i zabrana srpskog pravoslavnog imena je na KiM. Moramo učiniti sve da zaštitimo Srbe i SPC, gde god da su ugroženi.

Milorad Dodik je zapretio da će Srpska izaći iz BiH...Od Vučića očekuju da "obuzda" Dodika...

- Vučić Dodika savetuje da se drži ustava i zakona i da se bori legalnim i legitimnim sretstvima. To samo Komšić može drugačije da tumači. Vučić jeste nesporni vođa svih Srba, oko njega se Srbi okupljaju traže i savet i pomoć. Politika svih delova našeg naroda mora da se vodi uz zajedničko promišljanje i da se uvek vodi računa o svim Srbima i kako nešto utiče na sve nas u celini. Strateške odluke svih Srba moraju da se donose u Beogradu. Odnosi između Srpske i Srbije nikada nisu bili bliži i sadržajniji i to se neće promeniti. Srbija će učiniti sve da sačuva Dejtonsku Bih i Srpsku u njenom punom kapacitetu.

Amerikanci sve glasnije šalju naredbe Albancima da ukinu takse na robu iz centralne Srbije. Kako pišu prištvinski mediji, čak su zapretili i da će povući američke trupe. Šta to za nas znači?

- Da ja vidim da ih Šiptari poslušaju pa da komentarišem. A ne smemo zaboraviti da Briselski sporazum nije ispunjen. Nakon ukidanja taksi da vidimo šta treba da se uradi a nije urađeno, poput formiranja Zajednice srpkih opština. Zbog nesposobnosti ili zato što nije želela da šiptarima nametne sprovođenje Briselskog sporazuma za koji je garantovala i zbog otsustva želje da ukine šiptarske takse prema centralnoj Srbiji i BiH, EU je izgubila kredibilitet i uticaj, to sada koristi SAD i gde se pojavi jedna super sila, pojave se i druge dve.

Saradnja SADRŽAJNI SUSRETI SA ŠOJGUOM foto: Ministarstvo odbrane Srbije O čemu ste razgovarali sa Šojguom? - Šojgua viđam deveti put za tri godine i on se nije sreo ni sa jednim drugim mininstrom odbrane van ODKB (Organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti) toliko puta u tom vremenu. Ovo je njegova prva zvanična poseta nakon ponovnog izbora za ministra odbrane. To nije odnos prema meni, ali jeste prema našoj vojsci i Srbiji. Naši susreti su uvek sadržajni. Dogovorili smo ubrzavanje dostavljanja opreme i oružja u skladu sa sporazumom postignutim između vrhovnih komandanata Aleksandra Vučića i Vladimira Putina.

Kurir.rs/Jelena Velinović/Foto: Ministarstvo odbrane

Kurir