PUTEVI SU ONO ŠTO SPAJA SRBIJU! Vučić spotom na Instagramu preneo važnu poruku - SPAJAMO ISTOČNU I ZAPADNU SRBIJU VIDEO

Vozač iz Čačka Ivan Vujić ispričao je svoje viđenje Srbije, koju redovno obilazi, od grada do grada:

- Volim da vozim kroz Srbiju. Uživam u ovoj lepoti, kad vidim puteve, vidim koliko smo napredovali. Dok vozim od mesta do mesta, srećan sam kad vidim koliko se radi i gradi. Evo i ovaj Moravski koridor što su obećali, nama iz Čačka je to jako važno, napraviće ga. Kad Vučić nešto obeća, on to i uradi. Putevi su ono što spaja ljude - naveo je Vujić.

Tokom videa se čuje i izjava predsednika Vučića o planovima za povezivanje istočne i zapadne Srbije.

- Mi danas gradimo nešto posebno, 112, 113 kilometara koji spajaju Koridor 10 i Koridor 11, zapadnu i istočnu Srbiju - poručio je Vučić, na kraju videa poručeno je da je to "Srbija u kojoj deca žele da žive".

