JELENA MILIĆ: Vučićev nastup na konferenciji AIPAC - čast za Srbiju!

BEOGRAD - Za Srbiju je velika čast to što je predsednik Aleksandar Vučić govorio na konferenciji Američko-izraelskog saveta za javne poslove (AIPAC) u Vašingtonu, kažu direktorka CEAS Jelena Milić i portpartol Centra za društvenu stabilnost Predrag Rajić ističući da nikada ranije nijedan predsednik niti premijer Srbije nisu prisustvovali ovoj konferenciji.

Milić je u emisiji Stav na TV B92 ocenila da je Vučić na konferenciji AIPAC-a imao čime da se pohvali i šta da istakne kada je reč o tome šta je Srbija uradila za jevrejski narod.

"Vučić je na konferenciji imao sa čim da izađe, da se pohvali, da istakne, sa svime onime što je urađeno u poslednjih par godina u vezi restitucije, imovine žrtava holokausta, isticanje zastave tokom sećanja na Dan holokausta, imena ulica, to su samo neke stvari koje je Srbija uradila za jevrejski narod", rekla je Milić.

Pored Vučića, koji je bio i jedini lider neke zemlje sa Balkana, na konferenciji su govorili premijer Izraela, Benjamin Netanjahu i zamenik predsednika SAD Majk Pens, a Milić navodi da je ponosna kao građanka Srbije na to što je učinjena čast predsedniku i državi.

Kada je reč o značaju AIPAC-a, ona je naglasila da je ova organizacija nadstranačka i da ona ima najbolje tehnike lobiranja u Kongresu SAD-a.

Rajić je ocenio da je obraćanje predsednika Srbije na konferenciji posledica njegovog "mukotrpnog rada" i diplomatske ofanzive u Americi poslednjih godina i u Izraelu, "sa ciljem da ožive tradicionalna prijateljstva sa izraelskim i američkim narodom".

"Izrael nam može pomoći da se glas Srbije čuje u Vašingtonu i ovo je bila ta prilika i glas Srbije se čuo u Vašingtonu", rekao je Rajić.

On je saglasan da je AIPAC jedna od najuticajnijih lobi grupacija u Americi, možda i, kako ja naveo, najuticajnija, organizacija koja okuplja američke Jevreje, ali i sve one koji se smatraju prijateljima jevrejskog naroda i Izraela.

On je dodao da to koliko je AIPAC moćna organizacija govori i to da je uložila pre dve godine 275 miliona dolara, što kroz hartije od vrednosti, što kroz novac u lobiranje širom sveta i u samoj Americi kako bi ojačala poziciju Izraela.

(Kurir.rs / Tanjug)

Kurir