OBRADOVIĆ POZIVA NA UBISTVO VUČIĆA: Ministarstvo odbrane podnelo krivičnu prijavu, preti mu do osam godina zatvora!

Lider Dveri Boško Obradović izneo je stravične pretnje na račun predsednika Aleksandra Vučića, pozivajući vojsku i policiju da „svrgnu izdajnika s vlasti“, zbog čega je Ministarstvo odbrane Srbije podnelo krivičnu prijavu protiv njega! Za ovo krivično delo - rušenje Ustavnog poretka, zaprećena je kazna zatvora do pet godina, objašnjavaju stručnjaci.

Obradović je ovim gnusnim izjavama prekršio član 309. Krivičnog zakona.

Naime, Ministarstvo je juče Višem javnom tužilaštvu podnelo krivičnu prijavu protiv Obradovića zbog krivičnog dela „pozivanje na nasilnu promenu uređenja“, propisanog Krivičnim zakonikom, jer je on „u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije pozivao i podsticao da se silom promeni njeno ustavno uređenje i svrgnu najviši državni organi“.

Advokat Ivan Ninić rekao je za Kurir da je sledeća radnja saslušanje Obradovića radi utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog dela, ukoliko tužilac formira predmet po krivičnoj prijavi, i da se onda gonjenje preuzima po službenoj dužnosti. - Zaprećena kazna zatvora za ovo krivično delo je do pet godina, a ukoliko postoji podrška iz inostranstva za svrgavanje legitimno izabrane vlasti, onda je zaprećena kazna od osam godina - podvlači Ninić.

Podsetimo, Obradović je rekao da predsednika Srbije „hitno treba izolovati“ i da vojska i policija treba da preuzmu vlast u Srbiji.

Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da je Obradović pokušao da izvede puč i da lider Dveri priželjkuje njegovo ubistvo, ali da to ne sme da kaže javno. - Čovek hoće da me uhapse. Voleo bi on i da me ubiju, ali nije popularno da to kaže. Ovo je po definiciji klasičan primer poziva na puč, jer poziva vojsku i policiju da izvede državni udar - rekao je Vučić, dodavši da se ne meša u rad tužilaštva, ali da će, ako ga neko bude pitao, reći da smatra da „nema sumnje da je reč o tome“. Dodao je da niko od Obradovićevih partnera iz SZS nije reagovao niti osudio ovakav postupak.

Marija Obradović POZIV NA DRŽAVNI UDAR MORA DA SE KAZNI foto: Zorana Jevtić Potpredsednica SNS Marija Obradović istakla je da „Obradović igra kako sviraju lider SZS Dragan Đilas i njegov kum Mlađa Đorđević“, te da on svojim izjavama ponižava sopstvenu državu, institucije i zbunjuje građane. - Čekamo reakciju tužilaštva na krivičnu prijavu ministarstva. Ovo je krivično delo rušenja ustavnog uređenja. Ako izostane pravovremena reakcija tužilaštva, to će biti znak da su Boškove izjave prihvatljive i poziv na državni udar postaće nekažnjiv, što je veoma opasno - navela je Obradovićeva.

