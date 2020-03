VUČIĆ U NOVOM SADU Navikao sam ja na orkestriranu kampanju! O PRIŠTINI: Njima priznanje a mi ništa? Ništa od toga! VIDEO

"Ovo je za našu zemlju od ogromnog značaja, ovo je velika stvar za Novi Sad. Ovo je rezultat na ponos svima vama koji ovde živite i radite. Za nas je 100 radnih mesta veliko i važno, to je stotinu porodica koje će da žive mnogo lakše u budućnosti jer plate će za tehnologe i inženjere biti na nivou evropskih. To dodatno doprinosi daljoj stabilizaciji naših javnih finansija. Za nas je ova fabrika obnova poverenja u institucije naše zemlje. Velika je pomoć države, ali je od velikog značaja što je Barry Callebaut u našoj zemlji. To će u ovom delu Evrope biti najveća fabrika čokolade. Čestitam Novom Sadu, čestitam Vojvodini, čestitam našoj Srbiji otvaranje još jedne divne fabrike." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom postavljanju kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije „Barry Callebaut“.

