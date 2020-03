VUČIĆEV APEL: Penzioneri, ne izlazite napolje, neće nam biti dovoljni Lešće, Novo groblje, Centralno i Bežanijsko!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas penzionere da ne izlaze napolje i ocenio da je predlog SzS da se omogući penzionerima da šetaju jedan sat dnevno vrlo neodgovoran.

Na pitanje novinara kako komentariše predlog SzS da se penzionerima omogući da u periodu od 18 do 19 časova mogu da šetaju ulicama, Vučić je rekao: "Molim penzionere dan ne izlaze nigde i da ne slušaju ničije predloge. Neću nijednu reč da kažem, ali ako dragi penzioneri poslušate te predloge neće nam biti dovoljni kompletno Lešće, Novo groblje, Centralno i Bežanijsko groblje, biće malo groblja da primi sve nas, ako se takvi savetu budu slušali", poručio je Vučić.

1 / 8 Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Zamolio je sve da ne izlaze sa takvim predlozima u javnost jer tako mogu da navedu nekog da to uradi i pozvao penzionere da samo slušaju svoju državu. Predsednik je upozorio da je svaki penzioner ako izađe opasnost i za sebe i za svakog drugog čoveka.

Naš položaj je da budemo kod kuće

Vučić je ponovio apel građanima da ostanu u svojim kućama i da ne slušaju neodgovorne političare koji im govore da šetaju. "Ne slušajte nikog ko vam se dodvorava, nevažno iz koje je partije, koji vam kaže "slobodno šetajte". Nemoj da šetaš. Ako je on budala neka šeta on, ali mi to prijavite da je budala, pa ćemo da ga pitamo zašto šeta", rekao je Vučić. On je upitao da li je toliko teško poslušati i ostati kući. "Tokom ratova 90-tih mnogo ljudi je izgubilo živote jer nisu mogli da ostanu disciplinovani na svojim položajima. Danas nam je položaj da gledate televiziju, sedite u kući i čitate knjigu, razgovarate, imate telefone. Ne razumem u čemu je problem. Samo molim bude u svojim kućama", podvukao je Vučić. Rekao je da se sada vodi borba za živote svih nas.

"Molim vas da ostanete kući i slušate državu, a posle toga glasajte za one koji su vam nudili lepši život i sa kojima bi vam bilo možda lakše,ali ko bi preživeo. Samo ostanite kod kuće, ko Boga vas molim", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir