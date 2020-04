PREMIJERKA ODGOVORILA GRADONAČELNIKU ŠAPCA: Nije pametno da svaka lokalna samouprava otvara sopstvenu privremenu bolnicu

BEOGRAD - Krizni štab za suzbijanje bolesti Covid-19 razmatrao je predlog gradonačelnika Ssapca Nebojše Zelenovića za otvaranje privremene bolnice u sali Ekonomske škole "Stana Milanović" u tom gradu i jednoglasan stav je da nema opravdanih razloga da se nešto tako uradi, navela je premijerka Ana Brnabić u pisanom odgovoru Zelenoviću.

Gradonačelnik Šapca izjavio je juče da još uvek nema odgovora premijerke Ane Brnabić i ministra zdravlja Zlatibora Lončara na, kako je naveo, zahtev da u tom gradu počne da radi privremena bolnica za smeštaj osoba sa lakšim simptomima zaraze koronavirusom.

Branbić je u pisanom odgovoru Zelenoviću, u koji je Tanjug imao uvid, istakla da nije pametno, niti efikasno da svaka lokalna samouprava otvara sopstvenu privremenu bolnicu.

Predsednica vlade je istovremeno pozvala Zelenovića da prestane da obmanjuje javnost da postoji privremena bolnica u Kraljevu i istakla da to jednostavno nije tačno i da može lako da se proveri.

Takođe, ukazala je da je Zelenović, po svemu sudeći, jedino zainteresovan za politizaciju tog pitanja.

Na samom početku borbe protiv bolesti Covid-19, Krizni štab je doneo odluku o otvaranju tri privremene bolnice, vodeći računa da one budu ravnomerno raspoređene na čitavoj teritoriji zemlje i tako su krenule sa radom privremene bolnice u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, navela je Brnabić u odgovoru Zelenoviću.

Situacija se, navodi Brnabić, pažljivo pratila iz dana u dan i kada je uočeno da je neophodno, otvorene su privremene bolnice u Novom Pazaru, Kruševcu i Čačku.

Takođe, privremena bolnica nikada nije osnivana u Kraljevu, kako je više puta naveo Zelenović, iako je Kraljevo i veće i dalje od Beograda u odnosu na Šabac, istakla je premijerka.

Privremene bolnice ustanovljene su u sredinama u kojima je uočeno povećanje broja inficiranih građana, što na veliku sreću, ističe Brnabić, nikada nije bio slučaj sa gradom Šapcem.

"Moram da naglasim i to da se grad Šabac nalazi na oko 80 kilometara od Beograda u kojem postoji najveća privremena bolnica u zemlji. Takođe je bitno da znate, da privremena bolnica u Beogradu može da primi oko tri hiljade pacijenata i da njeni kapaciteti ni u jednom trenutku nisu bili ni polupopunjeni", navela je premijerka Dodaje da sve to ukazuje da nikada nije postojala opravdanost za otvaranje nove privremene bolnice na samo sat vremena vožnje od najveće privremene bolnice u zemlji.

Brnabić napominje da je, takođe, važno da svako otvaranje privremene bolnice podrazumeva angažman zdravstvenih radnika, koji bi bili obezbeđeni sa medicinskom opremom koja im obezbeđuje najviši stepen zaštite.

To bi, kako kaže, značilo da privremena bolnica u Šapcu koristi zdravstvene radnike i zaštitnu opremu, pre svega, skafandere koji su neophodni zdravstvenim radnicima u COVID bolnicama i da se naši resursi, toliko potrebni u vreme ovakve krize, koriste krajnje neefikasno.

Upravo iz tih razloga, dakle činjenice da su za svaku privremenu bolnicu potrebni zdravstveni radnici, puna zaštitna oprema za sve koji rade u ovim bolnicama, da je potrebno organizovati privremene apoteke i lekove, rentgen aparate, stalnu dezinfekciju prostora, rigorozne mere obezbeđenja i slično, Krizni štab je pažljivo razmatrao gde su nam takve bolnice potrebne.

"I odmah smo jasno rekli da nije potrebno, nije pametno i nije efikasno da svaka lokalna samouprava otvara sopstevnu privremenu bolnicu", naglasila je Brnabić.

Izrazila je uverenje da je Zelenoviću dobro poznata većina tih podataka.

"Nažalost, imajući to u vidu, uz način na koji se obraćate, pa čak i kada je potpuno očigledno da će se u narednim nedeljama čak i ove velike privremene bolnice polako gasiti, a da je potpuno besmisleno sada razmišljati o otvaranju novih, sve to nedvosmisleno ukazuje da ste jedino zainteresovani za politizaciju ovog pitanja. Molim Vas da to ne radite, imajući u vidu trenutak u kojem se kao društvo i država nalazimo", navela je Brnabić.

Ukazala je da bi energija svih nas morala da bude usredsređena na borbu protiv Covid-19, umesto zaista besmislenih političkih insinuacija koje na dnevnom nivou pokušavate da nametnete kao tem, poručila je ona.

"Još jednom Vas takođe molim da prestanete da obmanjujete javnost da postoji privremena bolnica u Kraljevu, jer to jednostavno nije tačno, a i lako je proverljivo. Kao i uvek do sada, u svakom trenutku mi se možete se obratiti sa svakom inicijativom, ali nemojte da zloupotrebljavate sadašnji trenutak u cilju sopstvene političke promocije", zaključila je Branbić.

