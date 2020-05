RAT SE RASPLAMSAVA! ČEDA: Učestvovala si u ubistvu Đinđića! CECA: Cmizdriš po emisijama!

Lider LDP Čedomir Jovanović teško je optužio pevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović da je znala za plan za oba atentata na premijera Zorana Đinđića, o prvom, koji je bio neuspešan kod hale Limes, i drugom, kada je ubijen, ali da je o tome ćutala! On je nju praktično optužio i da je saučestvovala u atentatu na Đinđića! Ni Ražnatovićeva mu nije ostala dužna, pa je za Kurir poručila da Jovanović sada „cmizdri po emisijama“ u pokušaju da se opere, te da je ona njemu sve rekla u lice.

Naime, Jovanović je juče na TV Hepi Cecu nazvao „mafijašicom“ i rekao da je ona nakon ubistva Đinđića dala iskaz u policiji i potvrdila da je znala za atentat, te da je posle nje istu priču potvrdila i njena sestra Lidija Ocokoljić.

I dalje se ne zna pozadina ubistva... Zoran Đinđić foto: EPA/Robert Ghement

Zemunski klan

- Znala je da će Zoran biti ubijen, od nje su tražili da da izjavu kad se to desi da su bili kod nje u kući. Pre Limesa i posle Limesa potpisala je tu svoju izjavu. Sad treba da odgovara za to, ili sam ja sadista - naveo je on.

Odgovarajući na optužbe Ražnatovićeve da se viđao sa pripadnicima zemunskog klana, Jovanović je rekao da se sa njima video dvaput, ne objašnjavajući razloge.

Jovanović je podvukao da ubistvo premijera nikad ne zastareva:

- Što pričamo 17 godina o tome, zato sam ja nezaobilazan. Taj 12. mart nikad ne zastareva, znaju da sam svedok koji diše i živi za nastavak suđenja i potpuno kažnjavanje svih odgovornih za Zoranovo ubistvo i patnje ove zemlje - naveo je on, dodajući da je Ceci više prećutao nego što je rekao.

- Ona je za mene deo sveta i svojih prijatelja kojih se ne odriče. Meni ni Legija nije mogao ništa da priča, ne može ni ona. Duga je kolona onih koji su se provukli posle 12. marta.

Komentarišući Cecino poznanstvo sa pripadnicima zemunskog klana, lider LDP kaže da ona zato nije kompetentna da deli pravdu i poziva boga, i to sa naslovnih strana.

Ceca tvrdi da se ne odriče prijatelja... Zvezdan Jovanović i Milorad Ulemek foto: Profimedia

Šilerova centar sveta

- Legija, divni junak. Zvezdan Jovanović sam potpisao izjavu, otvara mesto gde je upucavao pušku. Otkopali Ivana Stambolića. Ne odriče se prijatelja? - rekao je Jovanović i dodao da on nije iz Žitorađe da mu „Šilerova bude centar sveta“, te da je Ražnatovićevoj Šilerova mnogo više značila i da se zato „prijatelja ološa ne odriče“.

Na ove teške optužbe Ceca je za Kurir rekla:

- Ja sam njemu pred celom nacijom u emisiji, oči u oči, rekla sve što sam imala. On je takođe imao dva i po sata da kaže preda mnom sve što je želeo. On je taj koji sada ide po televizijama da cmizdri i pokuša dodatno da se opere. Ja nemam nameru ništa slično da radim.

foto: Zorana Jevtić

Uloga Montgomerija

A Jovanović je u emisiji govorio i o drugim akterima ranih dvehiljaditih.

Na pitanje novinara da li je bivši ambasador SAD Vilijam Montgomeri zabranio hapšenje bivšeg premijera Vojislava Koštunice, lider LDP odgovara:

- Pre bih sebi glavu otkinuo nego da se tako nešto desi. Nije bilo osnova za hapšenje Koštunice, nismo imali dokaze. Zašto je sada suđeno za Ćuruvijino ubistvo, a ne tada? Nismo imali svedoka. Sad je heroj Legija, samo se to ne pominje. Ne kaže se da je brat Legija svedočio i smestio bratu Romiću i bratu Kuraku po dvadeset godina robije - podvukao je Jovanović.

- Vilijam Montgomeri je jedino mogao da juri trećerazredne pevaljke po Srbiji. I da uživa u kući što su mu ustaše poklonile u Cavtatu. Hrvatski ministar odbrane iz vremena „Oluje“ poklonio mu je kuću u Cavtatu dok je bio ambasador, a onda je on, kada je otvorena istraga u Stejt departmentu, prodao kuću austrijskom teniseru i uzeo pare, i na kraju završio kao savetnik Tome Nikolića. Pre toga je bio suvlasnik agencije za obezbeđenje.

ČEDA JOVANOVIĆ O... Društvu iz kafana - Da se nije sa nama vukla po kafanama, kao sa Jeremićem i Dodikom? Da nije Zoran odlazio na njene koncerte, kao što je išao Koštunica? Nama ona ništa nije značila. O Šilerovoj - Ja sam srušio Šilerovu, ne postoji ništa. Srušena je jer je napravljena bez ijednog papira. Odluka o rušenju je pronađena u kabinetu sekretara za urbanizam, koji nije smeo da je sprovede. O Dobrici Ćosiću - Dobrica Ćosić mi je rekao da ne razumem koliko smo pogrešili što nismo ubijali. Rekao mi je, da smo ubijali, nikad ne bi bilo 12. marta. O smrti tužioca Radovanovića - Najbolji srpski tužilac Milan Radovanović uhapšen je zbog toga što je njegova supruga pevačica Lela Radovanović zvala koleginicu i rekla da im prisluškuju telefone. To je bio razlog da ga strpaju u Centralni zatvor, u ćeliju do Zvezdana Jovanovića, koga je optužio i saslušao. Od kojeg je uzeo izjavu kako je pucao u Zorana. Stavili su ga u ćeliju do njega, od infarkta je umro u ćeliji.

O Ružici Đinđić I LUKA I JOVANA SU DECA foto: Vladimir Šporčić Komentarišući navode Ražnatovićeve da su njenoj deci bile uperene cevi u slepoočnice i to što je nazivaju srpskom majkom, Jovanović kaže: - A šta je Majka Devet Jugovića? Što je ona srpska majka, a nije supruga Stambolića? I Ružica Đinđić je majka, i Luka i Jovana su deca - naveo je on.

Kurir.rs/ K. Vasković - I. Žigić Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Kurir