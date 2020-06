VUČIĆ: Sramota me da odgovaram na tvrdnje da ćemo priznati Kosovo! U tuči slonova da prođemo nepovređeni i sačuvamo sebe

- Sramota me je da odgovaram na tvrdnje da Srbija priznaje Kosovo uoči Vidovdana, to nećemo dozvoliti ni da bude tema. Nama predstoji nelak period. Juče sam razgovarao sa Lajčakom, imao sam i dug telefonski razgovor sa Putinom. Idem posle izbora u Moskvu, pa naša delagacija ide u Vašington, slede i još neki važni skupovi... Imam 5 telefonskih razgovara danas, neki neće biti za javnost. Mnogo toga smo uspeli da popravimo i promenimo. Trudićemo se da uspešno čuvamo naše nacionalne interese. Ne volim da se junačim i busam u prsa, niti to dozvoljavam nekome iz vlade, neka sude dela i rezultati, i što se tiče Kosova i ekonomskih rezultata - kazao je Vučić u Čačku.

On kaže da očekuje dobar razgovor sa Lajčakom, ali i da li će Albanci poštovati ono što je Grenel rekao o nekandidovanju u međunarodnim institucijama.

- Tači to nije prihvatio 4 godine, 4 godine sam ja to nudio.

Na pitanje da li je Srbija između 2 vatre, odnosno u središtu sukoba velikih sila, tzv. "tuči slonova", pa da je bojazan da će u toj priči proći kao miš, Vučić odgovara direktno:

- Važno je da mi u tuči slonova prođemo nepovređeni. Mnogo su veliki oni za nas. Mi da gledamo kako da se mi izmigoljimo. Pustite nas da radimo svoj posao, ne nego ćemo da se bijemo sa Amerikom i Nemačkom. Pustite nekoga da vodi malo pametniju politiku! Ne volim više Ameriku, Kinu, Rusiju od Srbije! Ne brinem o interesima Nemačke i Amerike, veliki je sukob između njih, ali zašto bi se mi mešali, trebaju nam kao partneri i jedni i drugi - kazao je Vučić.

