IRENA VUJOVIĆ ZA KURIR: Na Savskom vencu se najbolje vidi razvoj Beograda!

Sve je moguće ostvariti ukoliko su naši razvojni planovi u skladu s potrebama građana. Cilj nam je da pravimo okruženje u kome će ljudi moći nesmetano da stvaraju, žive i privređuju, da im deca idu u održavane i sređene vrtiće i škole.

Sve što smo postigli prethodnih godina je važno, ali vizija i plan za budućnost su najvažniji. Zato pred građane izlazimo s konkretnim rezultatima i ne nudimo im olaka obećanja, niti laka rešenja, već nastavak započetih projekata, uz rad i velika zalaganja. Pokazali smo da umemo, možemo i želimo da se borimo za naš Savski venac. Ovim rečima Irena Vujović, predsednica opštine Savski venac i članica Predsedništva SNS, započinje intervju za Kurir u kom govori o rezultatima i planovima u opštini na čijem je čelu, kapitalnim projektima, ali i značaju rešavanja zahteva građana, koji su, kako kaže, mali samo naizgled, a zapravo suštinski važni za bolji kvalitet njenih komšija.

Od 2016. ste na čelu opštine, koja nije značajna samo za Beograd nego i za celu Srbiju jer su u njoj kapitalni projekti. Da li ste zadovoljni urađenim? Na šta ste najponosniji, a šta je možda moglo bolje?

- Zadovoljna sam što je napredak opštine danas vidljiv u svakom segmentu i što građani to prepoznaju. Neposredna komunikacija koju tokom ove četiri godine imam sa sugrađanima dala je velike rezultate. Početak mandata nije bio lak jer smo moj tim i ja bili suočeni s katastrofalnim nasleđem pređašnje vlasti, koja je svojom nebrigom i nedomaćinskim upravljanjem unazadila svaki deo opštinskog sistema, a građane ostavila u nagomilanim problemima. Prvo je to trebalo dovesti u red, a potom uspostaviti funkcionisanje opštinskih službi. Za mene je najvažnije što smo uspeli da povratimo poverenje građana u institucije i ljude koji njima rukovode. Uz mnogo truda, rada i uložene energije našu opštinu smo učinili mestom koje pruža dobre uslove za kvalitetan život, a to je zajednički uspeh opštinskog tima i građana Savskog venca. Slušali smo građane, uvažavali njihove predloge i inicijative, što je dovelo do velikih rezultata na koje danas svi možemo da budemo ponosni.

Šta biste istakli?

- Dosta je urađeno na poboljšanju saobraćajne infrastrukture u svim delovima opštine. U protekle četiri godine obnovljeno je 26 ulica. Zahvaljujući Eko-patroli, koja je zajednički projekat opštine i građana, trudili smo se da uredimo sve javne površine, izgradili smo šest novih igrališta za mališane, tri terena za sport i rekreaciju, rekonstruisali sva postojeća igrališta i opremili ih dodatnim mobilijarom. Uredili smo parkove i urbane džepove, asfaltirali i obnovili parkinge i prilazne puteve između stambenih zgrada. Pomogli smo stambenim zajednicama da urede svoje ulaze, kao i obnove starih fasada, što će biti nastavljeno. Posebnu pažnju posvetili smo najmlađima ulaganjem u obnovu škola i vrtića i obezbeđivanjem besplatnih edukativnih i sportskih programa, kao i brojnih kulturno-zabavnih manifestacija koje su organizovane upravo za našu decu.

A za starije građane?

- Našim seniorima smo omogućili izlete po Srbiji, druženja, kreativne radionice, obuke za rad na računaru, besplatnu rekreaciju i druge sadržaje po njihovoj želji. Nakon četiri godine s ponosom mogu da kažem da je urađen veliki posao na našoj opštini kad je reč o poboljšanju kvaliteta života građana, što smo moj tim i ja sebi postavili kao jedan od najvažnijih ciljeva i zadataka još na početku mandata.

foto: Dado Đilas

Beograd na vodi i Savski trg su trenutno veliki projekti koji se rade na Savskom vencu. Koliko će oni promeniti sliku tog dela grada? Nesporno je da je ta slika već drastično promenjena, a bilo je onoliko kritičara tog projekta. Šta danas kažete na te kritike?

- Zasluženo, Beograd na vodi pominje se na prvom mestu. To je najveći razvojni projekat koji je pokrenut zahvaljujući vizionarskoj ideji Aleksandra Vučića. Iako je u startu bilo osporavanja, on je omogućio da Beograd ima najveći projekat u ovom delu Evrope. Pokrenuo je srpsku ekonomiju, a već sad predstavlja pravu turističku atrakciju. Nekada najzapušteniji deo naše opštine pretvara se u najlepši i najmoderniji deo prestonice. I mnogim starim zgradama, ponosu beogradske arhitekture, vraćen je stari sjaj. Danas se građani Beograda s ponosom šetaju ovim delom grada, sećajući se kako je izgledao pre svega nekoliko godina: obala reke zarasla u korov, groblje brodova, napušteni vagoni i otpad. Možda su neki bili u početku skeptični jer se radi o velikom poduhvatu, što je i normalno jer su prethodne vlasti građanima svašta obećavale, a nikada obećano nisu ispunile. U razgovoru sa sugrađanima vidim da su zadovoljni kako taj prostor danas izgleda, a kada uzmemo u obzir da će do jeseni i Savski trg biti kompletno obnovljen i da će postati velika pešačka zona s mnogo novih stabala, travnatih površina, spomenikom Stefanu Nemanji, ovakve promene jasno odražavaju ubrzani planski razvoj naše opštine, čiji smo svedoci, kao i njenu perspektivu u budućnosti. Na Savskom vencu se zaista najbolje vidi ubrzani razvoj Beograda.

Kakav program i plan za razvoj ima opština u narednom periodu?

- Naš plan za Savski venac je da se jos bržim tempom radi na započetim projektima. Stare zgrade da budu u novom ruhu, sa obnovljenim fasadama i sređenim ulazima. Uređena infrastruktura, parkovi i zelene površine. Zadovoljni građani, što je osnovni prioritet. Moja vizija Savskog venca u naredne četiri godine upravo je nastavak izgradnje železničke stanice Beograd centar, izgradnja savremene pijace na Senjaku, koja će ispunjavati sve svetske standarde. Deo te vizije je i potpuno obnovljena Ulica kneza Miloša, sa uređenim trotoarima, drvoredima i garažom s velikim brojem mesta za parkiranje, sa sređenim fasadama i novim građevinama koje već sad niču u najvažnijoj i najprometnijoj ulici u Beogradu.

foto: Dado Đilas

Koliko vam znači podrška predsednika Aleksandra Vučića, i lična i kada su pomenuti veliki projekti u pitanju?

- Bez vizije, odlučnosti i sposobnosti Aleksandra Vučića da pokrene razorenu srpsku ekonomiju i dovede investore u našu zemlju ne bi bilo ni velikih kapitalnih projekata kao što je Beograd na vodi. Vučić je poveo Srbiju u pravcu prosperiteta. Sprovodio je teške reforme ne plašeći se političkih posledica jer je verovao, kao i svi mi koji ponosno stojimo uz njega sve ove godine, da je to jedini ispravan put za budućnost naše zemlje. O njegovom liderstvu najbolje svedoče rezultati vidljivi širom zemlje - novi putevi, pruge, mostovi, nove fabrike, bolji životni standard građana, a na međunarodnom planu podigao je ugled naše zemlje na nivo koji ona s pravom zaslužuje. Naravno da mi je važna njegova podrška u svakom smislu. Lično, od predsednika Vučića sam mnogo toga naučila. Kada vidim koliko energije ulaže i koliko se bori za Srbiju i za dobrobit našeg naroda, to me motiviše da radim više i posvećenije, za bolju budućnost naše zemlje, opštine Savski venac i svih građana. Srbija će ostati jaka i stabilna dok je Vučić na čelu jer je on državnik koji ima hrabrost, viziju i znanje. Imati njegovu podršku za mene je zaista velika privilegija.

foto: Dado Đilas

Predsednica ste Saveta za rodnu ravnopravnost Beograda, koji je formiran 2015. Koliko su žene u politici uspele da se izbore za približno isti status kao i muškarci?

- Danas se žene nalaze na ključnim pozicijama u našoj zemlji. Na izbornim listama ove godine su prvi put zastupljene 40 odsto. Dakle, učinjen je još jedan važan korak ka približavanju ravnopravnom odnosu s muškarcima. Dugo se na politiku gledalo kao na mušku profesiju, a danas ljudi manje obraćaju pažnju na pol, a mnogo više se bave analiziranjem rada i rezultata svakog političara i političarke.

O političkim ambicijama Na prvom mestu građani, a ne funkcije Je l' vidite sebe na čelu opštine i nakon narednih izbora ili imate neke druge ambicije? - Održanje kontinuiteta u razvoju zemlje, kao i nastavak ozbiljnih, odgovornih reformi koje će građanima omogućiti sigurnu i bolju budućnost mnogo su važniji od razmišljanja o političkim funkcijama. Želim da lista "Aleksandar Vučić - za našu decu" dobije što širu podršku na predstojećim izborima i trudiću se da, kao član Predsedništva SNS, najbolje što mogu predstavljam naš program. Plan "Srbija 2025" jedini je ozbiljan program za budućnost Srbije, svih njenih građana i njihove dece. Vodim izbornu listu "Aleksandar Vučić - za našu decu" na Savskom vencu, a u ovom trenutku je najvažnije da dobijemo podršku građana za naš plan i program. Za razliku od lidera opozicionih stranaka, nama iz SNS je dobrobit građana na prvom mestu, a ne borba za pozicije i privilegije.

foto: Dado Đilas

Sta mislite o tome što deo opozicije bojkotuje izbore?

- Kao što vidite, na izborima će učestovovati više od 20 izbornih lista. Očigledno je da na izbore ne izlaze samo oni koji ne smeju pred građane. Iza termina "bojkot" skrivaju se upravo oni koji su bili u poziciji vlasti, a koji su uništavali Srbiju zarad ličnog bogaćenja. Ne smeju da izađu pred narod, znaju i oni sami da ih građani ne žele i da bi doživeli debakl na izborima. Moram da priznam da od svakodnevnih obaveza, rešavanja problema građanima, ne mogu da ispratim ko se u opoziciji kojeg dana sa kim posvađao i ko je koga i za šta optuzio. Dok se oni svađaju međusobno, mi moramo da radimo. Građani hoće poštenu vlast, odgovorne, marljive ljude sa vizijom, planom i programom koji će omogućiti sigurnu budućnost i bolji život za njih i njihove porodice.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir