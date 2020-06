VUČIĆ POTUNO OTVORENO O SVOJOJ DECI: DANILU više ne trebam, MILICA će biti uspešna, a VUKAN je mali ratnik!

Ekipa Kurira provela je jedan dan s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i uverila se iz prve ruke kako zaista izgleda život šefa države. Ekskluzivno smo zavirili u predsednikov privatni život a po prvi put je potpuno otvoreno govorio o svojoj deci - Danilu, Milici i Vukanu. Život u avionu, na točkovima, stalni susreti sa svetskim zvaničnicima, pregovori sa investitorima, svakodnevni terenski rad po Srbiji... ne ostavljaju mnogo vremena za porodicu. K: Mnogo radite. Imate malog sina, Vukana, da li vam nedostaje da provodite vreme s njim? - Ja se nadam da ja njemu ne nedostajem, a on meni nedostaje mnogo.

K: Kako nadoknadite to vreme? I s Milicom i Danilom, ali su oni veliki. - Danilo je veliki, on samo da čuje tatu, kao ja moje roditelje. Više mu nisam potreban ni za šta. Ili svrati tata tamo gde on radi pa da popijemo čašu vina. A s Milicom, ona je strašno odgovorna i ona će biti izuzetno uspešna. Vrlo je čvrsta, jaka i strahovito sposobna. A što se Vukana tiče, on je sad u fazonu malog ratnika. Sad samo nosi mač. I ono što sva deca vole da gledaju, "Pepa Prase" i ta čuda, on to ne gleda ni minut. Ali da uzme mač, da se naroguši i da se bori... to je... Drveni mač, naravno.

K: Na koga li je? Na tatu ili na mamu? - Pa ja nisam. (smeh) K: Da li biste bili razočarani da deca krenu vašim putem, da se u životu bave politikom? - Svako od njih će da bira. Danilo, iako dolazi na stranačke skupove, razume to, ne mislim da ima tu želju. Milica će sad na studije. K: Da li joj se mešate u izbor fakulteta, karijere... - Ne, ona je dobila više ponuđenih stipendija iz inostranstva. Ja ne bih voleo da ide, a sad... Ona je ta koja će da izabere svoju budućnost. Ja ne volim kad neko dugo ostaje s roditejima, do svoje 35, 40. godine. Osamostali se, dete, razmisli šta želiš da radiš, to je tvoj izbor, tvoja budućnost. Šta god da odluči, videćemo. K: Šta ih savetujete, nevezano za karijeru? - Mnogo su različiti. Kad pitam: "Milice, ajde mi reci da si dobila neku slabiju ocenu, da znam je l' sve u redu", kaže Milica: "Tata, imaš ti tvog sina za sve problematične stvari, mene ostavi na miru". (smeh) Potpuno su različiti, potpuno su drugačiji, različite sfere interesovanja. Milica ruski govori bolje nego srpski ili jednako, engleski kao ruski. Nemački sve bolje i ako bude išla u Nemačku, onda će joj i nemački biti kao maternji. Ali ako ode, nemam pojma...

B. Majdarević/Lj. Ivanović

Kurir