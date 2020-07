POHVALA VUČIĆU IZ ATLANTSKOG SAVETA SAD Vilson: Njegovi napori za razvoj odnosa prepoznati u SAD

Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić uložili su napore za razvoj odnosa Srbije i SAD, što je privuklo pozitivnu pažnju u Vašingtonu, poručio je danas izvršni potpredsednik Atlanskog saveta SAD Dejmon Vilson.

Vilson je na panelu u okviru 8. Beogradske NATO nedelje, koju organizuje CEAS, govorio o odnosima Srbije i SAD, ali i o dijalogu Beograda i Prištine, ocenivši da je budućnost Srbije blokirana bez dogovora sa Prištinom, ali i da je "budućnost Kosova još gora bez ovakvog dogovora".

On je ocenio da je taj dogovor može da otključa potencijal o budućnosti Srbije.

"U ovom trenutku, uprkos izazovima s kojima se suočavamo, vreme je da budemo hrabri i preuzmemo rizike. Moramo da razumemo da je budućost Srbije blokirana bez dogovora i da koristi našeg partnerstva ne mogu da se u potpunosti realizuju bez toga. Budućnost Kosova je još gora bez ovakvog dogovora", rekao je Vilson.

Ocenio je da je jedno od poslednjih velikih strateških pitanja u Evropi mesto koje u njoj ima Zapadni Balkan i naglasio da su Srbija i region deo Evrope i transatlanske zajednice "Predsednik Vučić i srpska vlada ulažu napore da rade sa SAD i razvijaju taj odnos. To je privuklo pozitivnu pažnju u Vašingtonu. Znam da ima mnogo ljudi u Vašingtonu koji to prepoznaju i žele da odgovore na to", rekao je Vilson.

On je naglasio da Srbija ima partnere i prijatelje u Vašingtonu, koji razumeju izazove s kojima se naša zemlja suočava i "iskreno žele da Srbija uspe".

Vilson tvrdi i da Rusija nije saveznik Srbije.

"Vidimo strategiju Rusije, koja želi da održi status kvo, koji podriva sposobnost Srbije da uđe u ozbiljne pregovore i unapredi odnose sa Prištinom, da ima uspešne pregovore. Možda čak vidimo i hibridni rat protiv vlade kako bi se obeshrabrila mogućnost postizanja bilo kakvog sporazuma", rekao je Vilson.

(Kurir.rs/Tanjug)

