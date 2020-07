ČEDA ZVAO VUČIĆA POSLE INCIDENTA PRED FIZIO CENTROM: Nije mogao da veruje, pitao je zašto? Rekao sam mu to je moj život

Lider LDP Čedomir Jovanović rekao je da je nakon prošlonedeljnog incidenta, u kome su učestvovali on i njegova supruga, nazvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra policije Nebojšu Stefanovića, zahtevajući da policija "uradi sve po zakonu".

On je sve to priznao u intervju za sarajevsku "Face TV", pojasnivši kako su događaji čiji je on bio vinovnik, izgledali. Ispričao je i šta je konkretno razgovarao sa Vučićem.

"Isprovocirali su me, to je moja odgovornost, i onda sam obavestio i Vučića da slučajno neko ne pomisli da dok ovaj ne kaže da to držimo sa strane. Obavestio sam ga, nekoliko puta me zvao dok sam bio u bolnici, ali tad smo prvi put razgovarali", naveo je Jovanović.

Kako je kazao, Vučiću je poručio da "sve ide svojim putem, mada nije bilo ni razloga…"

"On nije mogao da veruje, pa je pitao zašto, rekao sam mu kad je porodica u pitanju nemoj ništa da me pitaš. To je neprihvatljivo, rekao mi je, znaš šta će da ti urade, likovaće, ja sam rekao šta da radim, to je moj život", ispričao je Jovanović.

Kazao je i da "ovo što se dogodilo u subotu, što stvarno nije bilo ništa, tu fotografiju koju ste videli, ja sam video tog… da se ne izražavam, video sam da Jelenu vuče za majicu… a ništa se nije desilo… to je besmisleno".

"Ali kad mi se u subotu to desilo zvao sam policiju, pa sam onda okrenuo ministra policije da urade sve po zakonu, da se slučajno ne desi, znaš kako to bude dok se odozgo ne kaže… ", rekao je između ostalog.

Jovanović je prvo reketom za tenis napao D.I. (41), vlasika privatne klinike za fizikalnu terapiju,a dva dana kasnije i njegovog advokata.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir