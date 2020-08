MARKO ĐURIĆ: Tadić je lažni demokrata i razočarani diktator

BEOGRAD - Funkcioner SNS Marko Đurić izjavio je danas da je Boris Tadić izjavom da Aleksandar Vučić svoje državničke poslove obavlja sa "lažnim dekomratskim legitimitetom" potvrđuje da je bivši predsednik bio i ostao "lažni demokrata", jer mu, kaže, volja većine građana ne znači ništa.

"Možda Tadić misli da legitimitet predsedniku Srbije ne daju građani, već neko drugi, i tako je možda bilo u vreme dok je on bio na vlasti, ali danas ekskluzivno pravo da biraju nosoce državnih funkcija imaju građani - isti oni čiju izbornu volju Tadić prezire i omalovažava", rekao je Đurić, a saopštio SNS.

Đurić u izjavi Tadića naziva "razočaranim, diktatorom", jer u njegovo vreme, kaže, nije bilo nijednog slobodnog medija, pravo na drugačije mišljenje, pa čak ni pravo na mirno političko okupljanje, što je, dodaje, svojim životom platio Ranko Panić.

"Međutim, Boris Tadić ne samo da je bio diktator, jer i diktatora ima raznih vrsta, on je bio od one najbahatije vrste diktatora, jedan od onih čija se politika svodi na devizu: posle mene potop", rekao je on.

Kaže da nebriga koju je iskazivao za srpske nacionalne interese, ekonomsku i demografsku budućnost Srbije svrastava ga u red najvećih političkih štetočina u srpskoj istoriji, a naša zemlja je jedva preživela njegovu kleptomansku pendrek-demokratiju.

"Žao mi je što je Tadić razočaran u svoj "drugi film", ali u životu svako dobija prema zaslugama, a on ne zaslužuje ništa više od uloge lidera jedne marginalne stranke i zauvek bivšeg predsednika", ocenio je Đurić.

(Kurir.rs/Tanjug)

