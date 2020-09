NETANJAHU POZDRAVIO VEST O PRESELJENJU AMBASADE SRBIJE U JERUSALIM: Hvala mom prijatelju Aleksandru Vučiću

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozdravio je danas najavu Srbije o preseljenju ambasade te zemlje u Jerusalim i Kosova o priznanju Izraela. On je potvrdio da će Izrael uspostaviti diplomatske odnose s Kosovom, prenose izraelski mediji.

Uz to podsećaju da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa priznala Jerusalim kao glavni grad Izraela 2017. i preselila ambasadu iz Tel Aviva u taj grad u maju naredne godine.

"Zahvaljujem mom prijatelju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za odluku da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Ja bih takođe želeo da zahvalim mom prijatelju predsedniku Trampu za doprinos tom dostignuću. Nastavićemo napore da premestimo više evropskih zemlja u Jerusalim", rekao je Netanjahu.

Netanjahu je dodao da je premeštanje ambasade još jedno dostignuće u jačanju diplomatskih odnosa Izraela i naporima te zemlje da se Jerusalim prizna kao glavni grad Izraela.

Izraelski mediji navode da će Srbija biti prva evropska zemlja koja će to uraditi. Istovremeno podsećaju da Srbija nije članica Evropske unije i zato je ne obavezuju isti politički obziri kao i 27 članica tog bloka. Do danas su samo SAD i Gvatemala preselile ambasade u Jerusalim. SAD su ohrabrivala druge zemlje da učine to isto, što je naišlo na kritike Palestinaca i mnogih evropskih zemalja jer izraelsko-palestinski sukob nije rešen.

Veći deo međunarodne zajednice ne priznaje zvanično Jerusalim kao glavni grad Izraela i smatra da takvo priznanje mora biti deo rešenja decenijskog sukoba sa Palestincima po modelu dve države u kojem će istočni Jerusalim biti glavni grad buduće palestinske države.

Netanjahu je danas rekao da je posle diskusija Ministarstva spoljnih poslova i Nacionalnog bezbednosnog saveta vođenih u proteklim danima, kao i drugih odlučeno da će Izrael uspostaviti diplomatske odnose sa Kosovom.

Gestovi prema Izraelu su deo nastojanja Trampove administracije da poboljša međunarodnu poziciju jevrejske države, komentarišu izraelski mediji.

Nedavno je Trampova administracija posredovala sporazumu o normalizaciji odnosa Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Izraelski mediji navode da bi potez Emirata mogli slediti druge arapske zemlje uključujući Sudan, Bahrein i Oman.

