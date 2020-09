NELA KUBUROVIĆ: Čestitam predsedniku Vučiću i celoj srpskoj delegaciji

- Čestitam našem predsedniku, Aleksandru Vučiću, i celoj srpskoj delegaciji koju on predvodi na pregovorima u Vašingtonu juče i danas, ovaj istorijski uspeh za srpski narod i srpsku državu, navela je Nela Kuburović, članica Predsedništva Srpske napredne stranke

- Boreći se za svakog građanina Srbije, a posebno za one koje žive na području Kosova i Metohije, Aleksandar Vučić je uspeo da u najtežim trenucima i pod izuzetno velikim spoljnopolitičkim pritiscima na našu zemlju, ostvari pobedu na tuđem terenu i izbori se za dobrobit Srbije, neodstupajući ni u jednom slovu potpisanog Sporazuma od nacionalnih interesa i interesa svog naroda.

Još jednom je Srbija pokazala da se snažno zalaže za stabilnost u regionu i ekonomski napredak, koji će omogućiti i Srbima i Albancima na KiM da pronađu zajednički interes i ciljeve na putu ka pomirenju.

Do pre samo nekoliko godina Srbija je bila neprepoznatljiva tačka na političkoj mapi sveta, a danas stoji rame uz rame sa najvećim svetskim silama, kakve su i SAD. I to samo zahvaljujući mudroj i odmerenoj politici predsednika Aleksandra Vučića. Građani Srbije imaju razlog da danas još više budu ponosni na svog predsednika države, jer znaju da se on bori i da će se uvek boriti isključivo svoju zemlju i svoj narod, navela je Kuburović.

(Kurir.rs)

Kurir