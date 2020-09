LEČIĆ O SIMIĆEVIM SEKSUALNIM PORUKAMA KOLEGINICI: Taj čovek se i ranije ponašao nasilno prema ženama u centrali DS

Branislav Lečić, koji je na unutarstranačkim izborima, održanim u subotu, dobio podršku oko 76 odsto članova DS, prokomentarisao je pisanje današnjeg izdanja Kurira da je Darko Simić, sekretar Izvršnog odbora Demokratske stranke (DS), navodno seksualno uznemiravao stranačku koleginicu.

- Za ovakve stvari ne znam, to treba proveriti. Tog čoveka znam, on je bio jedan od onih koji su upali u centralu, pošto je Lutovac uveo nasilje kao sredstvo komunikacije, umesto da razgovara sa ljudima, već je uvek zadrto držao nešto svoje. Nikada nije bio u ozbiljnoj komunikaciji da nešto reši. Ovo je moguće, ne znam, ali je moguće jer se taj čovek ponaša nasilno, a to je bilo u centrali, i to prema ženama nasilno. Rakićka se radikalskim rečnikom obračunava sa Vidom Ognjenović, a evo sada i ovaj Simić. Darko Simić je sekretar Izvršnog odbora i koliko sam video juče na spisku, izbacio je 53 ljudi iz stranke, među njima i mene. To je sve potpuno nelegalno jer oni ne postoje, oni su brod u boci koji luta - odgovorio je Lečić na pitanje voditelja Filipa Čukanovića u Jutarnjem programu TV Prva.

Podsetimo, Darko Simić, sekretar Izvršnog odbora Demokratske stranke (DS) i blizak saradnik aktuelnog predsednika Zorana Lutovca, navodno je seksualno uznemiravao svoju stranačku koleginicu Katarinu D. (22) i slao joj brojne vulgarne poruke.

Katarina D. tvrdi za naš list da joj je Lutovčev pulen u više navrata tražio da mu šalje obnažene fotografije - pisao je: "Slikaj mi, pliz, tangu i brus pred krevet", tvrdeći da će mu tako "podići energiju za kampanju"!

