ALEKSANDAR VULIN: Zapad će pritiskati Vučića da se više ne kandiduje na izborima

Politika nije matematika ili nije samo matematika, pa zato, ako nova vlada bude imala drugačije prioritete od one u kojoj sam bio član, ako menja politiku, logično je da se menjaju i ministri, nismo svi za sve. Ja nisam čovek za sva vremena. Svako je zamenljiv, samo je pitanje trenutka i razloga za zamenu. Verujem Aleksandru Vučiću i Pokret socijalista će ga podržavati bez obzira na to da li sam ja u Vladi ili se i ne bavim politikom.

Ovim rečima ministar odbrane i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin započinje intervju za Kurir u kojem govori o formiranju nove vlade, političkim ambicijama koje imaju kolege iz koalicije, o rezultatima koje je napravio u resoru odbrane, ali i o onome što nije stigao da uradi u Vojsci Srbije.

Pitanje je dana kada će biti saopšteno ko je mandatar za sastav nove vlade. Vi ste rekli da ne očekujete da budete ministar i da to nećete tražiti predsedniku Vučiću. Zašto?

- Znam pod kolikim je pritiskom predsednik Vučić da obezbedi mesto u Vladi i mnogima koji nemaju mnogo zasluga, ali imaju velike ambicije. SNS s pravom očekuje veće učešće, a svaki koalicioni partner misli da je nezamenljiv i da treba da ministarstvom naplati svoju vrednost. Ja u tom pritisku neću da učestvujem i ne tražim ništa za sebe ni za partiju koju vodim. Izbore nisam dobio ja, već Vučić, a to se brzo zaboravi čim se glasovi prebroje i objavi pobeda. Očekujem da će sa Zapada biti pojačani pritisci da Vučić napusti mesto predsednika SNS i da se više ne kandiduje na izborima.

Zašto Vučić, kako tvrdite, smeta Zapadu?

- Oni dobro znaju koliko je njegovo ime veliko u biračkom telu i da njegovo odsustvo iz politike ne može da se ne odrazi na broj glasova koje će osvojiti SNS sa koalicijom ili bez nje. Znaju Evropljani, koji nam sude bez suda, da će Vučić pobeđivati na izborima onoliko puta koliko bude hteo, a da oni ne žele jakog predsednika Srbije i jaku Srbiju. Vučićevim povlačenjem sa mesta šefa SNS započeo bi se proces raspada SNS i pravljenja brojnih frakcija koje bi se međusobno sukobljavale i to je jedini način da se partije DOS vrate na vlast. Naravno, uz podršku delova tako razdrobljenog SNS i drugih partija, pa i onih koji su danas na vlasti. Vučić ima istorijsku odgovornost da sačuva SNS kao partiju koja će u skoroj budućnosti okupiti i politički ujediniti sve Srbe, a posebno one koji ne žive u Srbiji.

U tehničkom ste mandatu ministra odbrane. Koliko je Vojska Srbije napredovala od trenutka kada ste preuzeli taj resor dosad? Da li ste zadovoljni postignutim?

- Vojska koju sam imao čast da vodim je jača, opremljenija, naoružanija, obučenija i motivisanija nego pre tri godine. Vrhovni komandant Vojske Srbije učinio je sve da nam obezbedi sredstva, da sklopi vojnotehničke sporazume s Rusijom i Belorusijom, da nam omogući da se snabdevamo i na istoku i na zapadu, da postigne razumevanje Vlade i ministarstva za sve potrebe vojske. Sa takvom podrškom vrhovnog komandanta Vučića i vojska je ojačala i unapredila se. Ovo je vojska koja se ne stidi ni Lazarevića (general Vladimir Lazarević, prim. nov.) ni Pavkovića (general Nebojša Pavković, prim. nov.), koja se ponosi Košarama i Paštrikom, koja ne zaboravlja s kim se i kako borila. Ponosan sam na Strategiju nacionalne odbrane, u kojoj se prvi put navodi vojna neutralnost kao obavezujuća odluka i jasno se kaže da je napad na Srbe i Republiku Srpsku napad na Srbiju. To pre Vučića niko nije imao hrabrosti da potpiše. Svi vidovi i svi rodovi vojske su unapređeni u odnosu na prethodne godine.

Šta niste stigli da uradite?

- Nisam stigao da uvedem u sve jedinice ABHO (atomsko-biološko-hemijska odbrana, prim. nov.), da završim proces drugačije organizacije vojske u smislu da ne treba sve brigade da budu isto opremljene i naoružane, a imaju različite zadatke, treba još završiti obnovu ogromne i zapuštene infrastrukture i posebno žalim što nisam uspeo da obezbedim ne linearno povećanje plate, već da se plata poveća u višem obimu profesionalnim vojnicima, pa onda podoficirima i tako redom.

Vlada Srbije je donela odluku da u narednih šest meseci prekine sve vojne vežbe i sve vojne aktivnosti sa svim partnerima. Da li može da se očekuje da se po isteku pola godine taj rok produži i šta to znači za vojnu poziciju Srbije?

- O tome je rano govoriti. Ta odluka je sačuvala našu vojnu neutralnost, jer smo odbili da prekinemo vežbe s Belorusijom i da naša vojska bude sredstvo ucene. Rekli smo da ako ne možemo s Belorusijom, prijateljskom zemljom i vojskom koja nam nikada ništa loše nije učinila, onda ćemo prekinuti sve vežbe sa svima. Odluka je sačuvala našu vojnu neutralnost i doneta je kao odgovor na veliki pritisak EU, koja je time pokazala svoje najgore lice. Voleo bih da što pre počnemo s vežbama, jer je to dragoceno za vojsku, ali ako je to jedini način da čuvamo vojnu neutralnost, onda neka se i produži. Meni je teže pao način na koji smo odluku doneli, nego odluka sama. Zatražio sam da prekinemo i mirovne operacije pod komandom EU, ali Ministarstvo spoljnih poslova smatra da treba da nastavimo sa našim angažovanjem i više nemam mogućnosti da to promenim. Ništa novo, nije mi to prvi put da ostanem u manjini.

Ovih dana se postavljalo pitanje da li se u sukobima između Azerbejdžana i Jermenije koristi srpsko oružje. Reč je o srpskoj municiji, ali pojasnite zašto neki dovode Srbiju u loš kontekst zbog toga kada se u ratnim sukobima koristi najraznovrsnije naoružanje, uvezeno iz raznih zemalja?

- Oružje se pravi da bi u ratu ubijalo ljude. Ova prosta istina nije lepa, ali je istina. Mi prodajemo oružje onom ko nije pod sankcijama UN i to je sve što o tome može da se kaže. U sukobu Azerbejdžana i Jermenije oko Nagorno Karabaha koristi se mnogo oružja, proizvođači su iz celog sveta, a samo je desetak srpskih raketa problem. To je sve deo specijalnog rata i protiv naše vojske i protiv odbrambene industrije Srbije. Naša konkurencija koristi priliku da preko političara i medija oteža posao našoj industriji, u tom su prilično uspešni. Imali smo već više otkaza ugovorenih porudžbina sa obrazloženjem da je naše poslovanje svima na uvidu i da nismo u stanju da ispoštujemo klauzule o tajnosti i slično. Fabrike odbrambene industrije Srbije su se javnosti obratile pismom, u kom kažu da su navikli da ih sapliću u inostranstvu, ali da je ovo prvi put da im se to dešava kod kuće. Kupce preuzimaju naši konkurenti, uglavnom iz Bugarske, ali i druge zemlje koriste priliku. Poštujemo propise, četvrta smo zemlja na svetu po transparentnosti prodaje naoružanja i vojne opreme, a sve ostalo je samo specijalni rat koji treba da ostavi bez posla 12.000 ljudi i umanji kapacitete i prostor za jeftino snabdevanje i opremanje naše vojske.

foto: Printscreen Lajmi.net/Metro Gazeta, AP O prištinskim političarima Haradinaju u Hagu očistili biografiju Pripadnici terorističke OVK su prethodnih dana svedočili su u Hagu. Postoje najave da će se Hašim Tači, kosovski predsednik, naći u zatvoru zbog ratnih zločina. Kakve bi to promene moglo da donese u Prištini i Beogradu? - Osim zadovoljenja pravde, ništa. Šiptari imaju samo jednu politiku kada su u pitanju Srbija i Srbi. Ko god da vlada Prištinom, učiniće sve da naškodi Srbiji i da Srba na KiM bude što manje. Dosad su u Hag vodili Ramuša Haradinaja da mu očiste biografiju i spreme ga za premijera, bio bih prijatno iznenađen da nekog odvedu da bi zadovoljili pravdu.

foto: EPA/JIM LO SCALZO, EPA-EFE/TRACIE VAN AUKEN, EPA / Doug Mills / POOL O izborima u SAD Bajden bi zaoštrio odnos prema Srbiji Izbori u SAD su 3. novembra. Da li pratite debate predsedničkih kandidata Džoa Bajdena i Donalda Trampa i kako bi mogli rezultati izbora da se odraze na Srbiju? - Dolazak Bajdena bi zaoštrio odnos prema Srbiji. Bajden je demokrata, o njihovim administracijama Srbija nema šta lepo da kaže. Kao što nema šta lepo da kaže ni o srpskoj Demokratskoj stranci, tako Srbija nema ništa lepo da kaže ni o politici demokratskih predsednika u SAD. Hilari Klinton je rekla "Kosovo je legat moje porodice" i time je sve rekla. Nisu nas ni republikanci mnogo zadužili, ali Tramp je hteo da nas sasluša i prihvati da Srbija ima svoje interese, Vučić se za to izborio, a to nije malo.

