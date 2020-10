5 IZAZOVA NOVE VLADE! Vučić saopštava IME MANDATARA u 20 časova! Predsednik poručio: Neki iz SNS misle da imaju zakupljenu fotelju

Srpska napredna stranka (SNS), koja ima apsolutnu većinu u parlamentu, za danas je zakazala sednicu Predsedništva partije, što bi trebalo da bude jedan od najkonkretnijih koraka ka sastavljanju nove vlade. Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić najavio je ranije da će o svom predlogu za mandatara razgovarati sa stranačkim kolegama, a tokom ove nedelje njegovo ime bi trebalo da bude i saopšteno javnosti. Kako Kurir saznaje, predsednik Vučić saopštiće ime mandatara u ponedeljak u 20 časova, posle sednice vrha stranke.

Nove okolnosti

Budućeg premijera i njegov tim očekuje najmanje pet ključnih izazova, koji će morati da se rešavaju u sasvim novim okolnostima, ocenjuju sagovornici Kurira. Kako ističu, osim jačanja zdravstvenog sistema i borbe s koronavirusom, ili baš zbog toga, nova vlada će najveću odgovornost morati da pokaže u ekonomiji, ali u vrhu liste ključnih zadataka i dalje ostaje spoljna politika.

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže da će vlada, uz ova tri izazova, i u novom mandatu pred sobom imati rešavanje kosovskog pitanja, ali takođe i priliku da stvori okruženje s manje tenzija među političkim akterima.

- Prvi put posle 10 godina suočavamo se s padom BDP i ogromna je odgovornost na ljudima kojima će biti povereno da se brinu o ekonomiji zemlje. Kosovo, najveće unutrašnje i spoljnopolitičko pitanje, biće sigurno u fokusu, samo je pitanje da li će se pravno obavezujući sporazum pominjati ređe ili češće. Nova vlada će pokazati i kako će Vašingtonski sporazum zaživeti u našoj spoljnoj politici i kakvi odnosi nas čekaju sa EU, s obzirom na to da ćemo godinu najverovatnije završiti bez zatvorenog poglavlja. Vlada će pred sobom imati i jedno čisto političko pitanje, a to je kako spustiti tenzije između ključnih političkih aktera i naredne izbore dočekati u okruženju bez ovoliko polarizacije - ocenjuje Klačar.

Ne menjamo kurs

Direktor Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović napominje da će diplomatske aktivnosti i kurs Srbije umnogome zavisiti i od američkih predsedničkih izbora, ali i od stanja u EU.

- Posebno će zavisiti od ocena u predstojećem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije. U tom kontekstu pojaviće se puno izazova, pre svega oko poglavlja 23 i 24, potom u vezi s dijalogom s Prištinom i, naravno, zbog nedovoljne usaglašenosti spoljne politike Srbije sa EU. Kad je u pitanju vojna neutralnost, treba napomenuti da nikakvih pritisaka za ulazak u NATO zapravo nema, iako se to često misli. Ali to ne znači da će se sa Zapada blagonaklono gledati na nabavku vojne opreme iz Rusije ili Kine - objašnjava Đukanović.

VUČIĆ ZA AUSTRIJSKI LIST

Neki iz SNS misle da imaju zakupljenu fotelju

Vučić je danas u intervjuu austrijskom dnevniku Klajne cajtung, najavio da će stranci, u vezi s formiranjem vlade, preporučiti značajnije promene nego što se očekuje. Na pitanje zašto u Srbiji još nema vlade, pošto je njegov SNS ubedljivo pobedio na parlamentarnim izborima krajem juna, i da li će u vladi biti koalicionih partnera, Vučić je odgovorio da formiranje vlade nije lako, jer i u njegovoj stranci postoje osobe koje misle da imaju zakupljenu ministarsku fotelju.

- U to veruju i druge stranke, iako SNS sam ima jasnu većinu u Skupštini. Uveren sam da će biti mnogo promena, jer kada dobijete tako veliku podršku birača, onda su građani za to da se opšta linija nastavi, ali to ne znači da su apsolutno zadovoljni. Bilo je mnogo korupcije i mnogi su loše ili uopšte nisu radili. Zbog toga ću preporučiti značajnije promene nego što se očekuje, a to će moći da se vidi narednih dana - zaključio je on.