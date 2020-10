MARKO ĐURIĆ ZA KURIR: Porodica je srećna što idemo u SAD, imaćemo više vremena za sebe

Period od imenovanja ambasadora do stupanja na dužnost ume da traje i nekoliko meseci. Ali to i nije tako dugo s obzirom na pripreme koje mora da obavi osoba koja namerava da se ozbiljno bavi tim poslom

Marko Đurić, bivši direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u prvom intervjuu nakon što je promovisan za novog ambasadora Srbije u SAD kaže da do stupanja na dužnost mora da prođe izvesno vreme kako bi se obavile sve potrebne procedure, a što nekad može da potraje i mesecima. Porodica je, ističe, sa zadovoljstvom prihvatila promene, jer će sada više vremena provoditi zajedno.

- Moja porodica je proteklih godina navikla na moja česta odsustvovanja i celodnevne obaveze. Svi delimo zadovoljstvo zbog toga što ćemo verovatno nešto više vremena moći da provodimo zajedno. Moja supruga i deca bili su mi u prethodnom periodu najsnažniji životni oslonac, pribežište i mirna luka, i nema reči zahvalnosti kojima se svima njima mogu zahvaliti na bezrezervnom razumevanju, ljubavi i podršci.

Koji će biti vaši prvi koraci sad kada vas je Vlada zvanično imenovala za ambasadora? Kada se selite u SAD?

- Od imenovanja ambasadora do stupanja na dužnost mora da prođe izvesno vreme kako bi se obavile sve potrebne procedure. Imenovanje treba da bude prihvaćeno od države domaćina, a onda određene radnje treba da se obave i u domaćim institucijama. Taj proces katkad ume da traje i nekoliko meseci. Ali to i nije tako dug period ukoliko se uzme u obzir kakve sve pripreme mora da obavi osoba koja namerava da se ozbiljno bavi tim poslom.

Pomenuli smo i vašu porodicu... Kako ćete se organizovati oko dece u novoj sredini?

- Moje tri ćerke su male i njihov emotivni svet ne seže daleko od najužeg porodičnog jezgra. Nadam se da im promena sredine zato neće pasti previše teško i da ćemo supruga i ja većom pažnjom uspeti da im nadomestimo to što će se na neko vreme odvojiti od nekih dragih ljudi iz našeg šireg porodičnog kruga i drugara.

U Kancelariji za KiM vas je nasledio Petar Petković. Šta mislite, kako će se snaći? Da li on ima političko iskustvo da se nosi s temom Kosova?

- Petković je od 2016. na poziciji pomoćnika direktora Kancelarije za KiM. Besprekorno se u tom periodu pokazao radeći sa našim ljudima na terenu, ali i sarađujući sa drugim institucijama. U ovom trenutku ne mogu da zamislim nikoga ko bi brže i efikasnije mogao da se snađe obavljajući složene zadatke. Petković je iskreni rodoljub, dobar čovek i dobar rukovodilac, i nemam ni trunke sumnje da će se odlično pokazati.

A šta očekujete od nove sednice Predsedništva SNS, na kojoj bi trebalo da bude reči o kadrovskim rešenjima za vladu?

- SNS godinama unazad uspeva da važne odluke donosi unutrašnjim konsenzusom, čak i onda kada oko pojedinih pitanja postoje inicijalna neslaganja. Uveren sam da će i ovoga puta biti podržana najbolja rešenja. Vučić je ozbiljno analizirao sve izazove koji očekuju Srbiju i u skladu sa tim došao do najoptimalnijih personalnih rešenja. Siguran sam da će on i mandatarka Ana Brnabić postići najviši nivo saglasnosti o strukturi buduće vlade.

Da li je i za vas Ana Brnabić najbolje rešenje za premijera?

- Brnabićeva je uspela da na besprekoran način operacionalizuje strateške ciljeve razvoja našeg društva. Njena buduća vlada će, siguran sam, kao i prethodna, biti fokusirana na rezultate, a rezultati njenog rada su egzaktni i merljivi. Srbija je na kraju njenog prošlog mandata bila u svakom smislu bolja, uspešnija, bogatija i naprednija država nego u trenutku kada je stupila na premijersku funkciju. Uz to, kroz saradnju sa njom uverio sam se da je i dobar prijatelj.

Ko od aktuelnih ministara apsolutno zaslužuje, a ko ne zaslužuje da ostane u vladi? Imate li i vi utisak, kao Vučić, da se neki ponašaju kao da su zakupili fotelje?

- U svakom velikom timu imate ljude sa kojima lakše uspostavljate intelektualnu i duhovnu vezu i one sa kojima teže sarađujete u ostvarivanju konkretnih ciljeva. Ja sam kao doskorašnji direktor Kancelarije za KiM, međutim, nailazio na apsolutnu predusretljivost kod gotovo svih, jer u vladi je postojala jasna zajednička svest o tome koliko je pitanje naše južne pokrajine i zaštite naših ljudi na terenu strateški važno za Srbiju. Zato ću, umesto da izađem u susret vašem pitanju i uputim kritike na nečiji račun, reći samo da je prošla vlada u celini pokazala najviši nivo odgovornosti i razumevanja kada je reč o poslovima iz moje nadležnosti.

Predsednik je kazao da će se Srbija ponovo suočiti sa pritiscima oko Kosova. O kakvim pritiscima je reč?

- Jasno je da će u predstojećem periodu biti pokušaja da se dođe do nekakvog trajnog i održivog rešenja za problem KiM, i Srbija nije protiv toga. Mi smo, međutim, protiv pokušaja da se zvaničnim i nezvaničnim pritiscima na Beograd iznudi nekakvo rešenje koje će potpuno zanemariti naše legitimne državne i nacionalne interese. Predsednik Vučić i njegov tim su proteklih godina intenzivno radili na tome da oni koji nisu hteli ni da čuju za srpske interese pokažu više sluha i rezumevanja, i smatram da smo u prvoj fazi te borbe bili prilično uspešni. Dug je, međutim, put do pronalaženja konkretnih modaliteta rešenja, i to će zahtevati tešku i bespoštednu političku i diplomatsku borbu, u kojoj će na našu stranu biti vršeni pritisci. I koliko god ta lepeza pritisaka bude široka, građani mogu da budu uvereni da ćemo se boriti svim snagama kako bismo sačuvali i naše pravo na bolju budućnost, ali i naš nacionalni ponos, bez kojeg nam nema ni budućnosti.

O ISMEVANJU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Najotrovnije kritike dolaze od bivših članova diplomatskog kora Kako komentarišete ocene dela javnosti da niste dorasli ovom postavljanju, ali i ismevanje pojedinaca na društvenim mrežama? - Kada se bavite politikom, morate da se pomirite sa činjenicom da, čak ni onda kada vas ogromna većina uvažava i podržava u onome što radite, ne možete da računate na naklonost svih. I u ovome slučaju ubedljiva manjina bukom koju pravi ponekad nadjačava većinu. A zanimljivo je da najotrovnije žaoke i kritike dolaze od nekadašnjih članova našeg diplomatskog kora, koji su se pokazali kao ne baš dobri ambasadori. Moje imenovanje nije počasno, i ja, za razliku od njih, za ambasadora nisam postavljen da bih uživao u mondenskom životu, već da bih obavio neke važne poslove za našu državu. Moja biografija i rezultati svedoče da sam toj vrsti poslova vičan.

