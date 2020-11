BIĆEMO SNAŽNI SAMO AKO MEĐUSOBNO SARAĐUJEMO: Vučić na panelu Regionalnog foruma mladih lidera (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvuje putem video-linka na panelu u okviru 5. Regionalnog foruma mladih lidera na temu „Povezivanje u vreme pandemije: pretnje i mogućnosti“.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Nov 2, 2020 at 1:19am PST