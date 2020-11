SRBIJA U OPASNOSTI ZBOG REGRUTNIH KAMPOVA DŽIHADISTA: Balkanski islamisti prete celoj Evropi!

Teroristički napad radikalnih islamista u Beču podigao je na noge čitavu Evropu, ali je istovremeno pokazao i da Srbija i drugi delovi Balkana moraju ozbiljno da shvate opasnost od islamskog fanatizma.

Balkanci i Čečeni

Stručnjaci za terorizam upozoravaju da džihadisti nisu pretnja samo kada su teroristi, već su možda još opasniji u ulozi misionara.

Bivši šef propagande Al Kaide Irfan Peci, koji sada radi kao lovac na islamiste, kaže da u Austriji postoji veliki broj islamista, i to opasnih - čečenskih i balkanskih, među kojima ponajviše bosanskih. On priznaje i da ga nije iznenadilo to što je terorista iz Beča, koji je u ponedeljak ubio četvoro i ranio više od 20 ljudi, zapravo Albanac poreklom iz Severne Makedonije.

- Iako je u albanskom društvu islamizacija manje izražena nego u bosanskom i drugim islamskim narodima, među Albancima ima puno džihadista. Kosovo je, na primer, srazmerno broju stanovnika imalo najviše džihadista u redovima Islamske države. A Albanci iz Severne Makedonije su poznati kao Albanci koji su islamski najkonzervativniji, među njima ima mnogo salafista - objašnjava Peci za Tanjug.

Sejao smrt po Beču Kujtim Fejzulai foto: Instagram

Tokovi novca

Predsednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da je Srbija još pre deset godina upozoravala austrijske vlasti da je centar vehabizma i raznih islamskih organizacija u Salcburgu u Austriji. Peci kaže da je Srbija s pravom ukazivala na ovaj problem, jer je ranije imala iskustva sa islamistima, posebno za vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Kako objašnjava, Austrijanci do sada nisu reagovali protiv snažne islamističke scene, pa tako ni na upozorenje iz Srbije, jer nisu želeli nemire.

Prethodnih godina je, podsetimo, na Kosovu i u BiH otkriveno i više centara za regrutaciju džihadista. Stručnjak za terorizam Dževad Galijašević kaže za Kurir da su događaji u Beču opomena za Srbiju, ali i za ceo Balkan, da se islamski radikalizam kao ideologija mora pravilno identifikovati, njegovi finansijski tokovi pratiti i zaustaviti, a pripadnici staviti pod nadzor.

- Ove bezbednosne procedure su najvažnije, posebno u okolnostima kad imamo veliki broj migranata na svojoj teritoriji. Balkan je od devedesetih godina bez sumnje centar za terorističke aktivnosti, a Beč od 2010. prestonica vehabizma. Austrija je potcenila povratnike sa sirijskih ratišta, a reč je ne samo o teroristima već i o misionarima koji šire islamski radikalizam. Podela Islamske zajednice u Srbije stvorila je procep u kojem se vehabizam pojavljuje kao treća grana Islamske zajednice i to je veoma opasno.

Vlade Radulović Čvrsta povezanost albanskih islamista foto: Printscreen Vojno-politički analitičar Vlade Radulović kaže za Kurir da Srbija ima razloga za zabrinutost, jer na svojoj teritoriji i u neposrednoj blizini ima neuralgične tačke islamskog radikalizma: - Posebno zabrinjava deo tromeđe između Srbije, odnosno KiM, Severne Makedonije i Albanije, jer se pouzdano zna da se tu nalaze regrutni kampovi, a islamisti neometano komuniciraju i prelaze granice. Povezanost Albanaca sa ovog područja u radikalnim krugovima Evrope je izuzetno snažna. Beč je već godinama glavni centar povezivanja boraca sa ovih prostora koji su ratovali za Islamsku državu.

TERORISTI VREBAJU SA SVIH STRANA Na KiM pet odsto Albanaca radikalizovano Uz podsećanje da je OVK bila jezgro iz kojeg se razvio islamski radikalizam, Galijašević kaže da se procenjuje da je trenutno čak pet odsto, odnosno 50.000 stanovnika Kosova islamske veroispovesti radikalizovano, a da ih je u BiH još više. U Srbiji se, prema njegovim rečima, vehabizam pronalazi uglavnom u malom delu romske populacije i na području Sandžaka.

