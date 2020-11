KAKO JE BEČ POSTAO CENTAR BALKANSKIH DŽIHADISTA: Evo zašto programi deradikalizacije mladih muslimana nisu efikasni! (VIDEO)

Prilikom napada u centru Beča, ubica je nosio lažni pojas s eksplozivom, kakav inače nose atentatori-samoubice. Bio je naoružan do zuba, nosio je automatsko oružje, pištolj i mačetu. I očigledno je bio odlučan u nameri da ubija ljude.

Dvadesetogodišnji Kujtim F. bio je itekako poznat austrijskim službama bezbednosti. Prošle godine taj Austrijanac albanskog porekla (čija porodica potiče iz Severne Makedonije), hteo je da se priključiti „Islamskoj državi“ (IS) u Siriji. Zbog toga je bio osuđen na 22 meseca zatvora.

Početkom decembra 2019. uslovno je pušten iz zatvora i ponovo je bio bio na slobodi. Prema austrijskim zakonima, on je tretiran kao mlađi punoletnik, a za tu kategoriju važe i određene „privilegije“ koje propisuje Zakon o sudu za maloletnike (JGG).

O Kujtimu F. se, između ostalih, staralo i društvo DERAD, koje se specijalizovalo za proces deradikalizacije mladih muslimana. Društvo inače sarađuje i sa Ministarstvom pravde u Beču.

„Nisam nikada, ni u jednom trenutku pomislio da bi bilo moguće da se on pretvori u atentatora“, rekao je njegov bivši advokat Nikolaus Rast za austrijsku novinsku agenciju APA. Kujtim F. potiče iz „normalne porodice“ i očigledno je naleteo na pogrešne prijatelje, kaže advokat. „Da je otišao na trening boksa umesto u džamiju, on bi postao bokser“, uveren je Rast.

Pre dve godine majka atentatora došla je u njegovu advokatsku kancelariju. Bila je veoma uzbuđena, jer joj je sin nestao. Radikalizovao se, rekla je. Život tog mladog čoveka okončan je u ponedeljak uveče u centru Beča, u policijskoj akciji.

Bilo je naznaka da bi on mogao da izvede napad – to je dan nakon atentata priznao austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer iz Austrijske narodne partije (ÖVP). Mladić je na svom profilu na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se vidi on sa dva komada vatrenog oružja koje je očigledno koristio u napadu. Nehamer je „lopticu“ prebacio u dvorište koalicionog partnera, stranke Zelenih. Ili konkretno: ministarke pravde Alme Zadić. Atentator je „uspeo da namagrči program deradikalizacije austrijskog pravosuđa“, rekao je ministar iz redova ÖVP.

Na jednom sastanku društva za deradikalizaiju DERAD u oktobru, napadač iz Beča jeste doduše osudio napade u Francuskoj, ali postoji „čitav niz naznaka njegove radikalizacije“, rekao je u utorak i Franc Ruf, glavni direktor za javnu sigurnost. „Mora se sprovesti evaluacija sistema, a rad pravosuđa mora da se optimira“, zahteva sada ministar Nehamer.

Zašto austrijske službe nisu bolje pratile aktivnosti 20-godišnjeg napadača, uprkos njegovoj radikalnoj prošlosti? Na to pitanje ministar iz redova Austrijske narodne partije nije odgovorio. Ubuduće bi, pre puštanja zatvorenika na slobodu, trebalo konsultovati i stručnjake iz Službe za zaštitu ustavnog poretka.

Islamska verska zajednica u Austriji (IGGÖ) je zgrožena napadom. Njen predsednik Umit Vural to je ocenio kao „napad na naš Beč“. IGGÖ je službama bezbednosti ponudila sveobuhvatnu saradnju. U kontaktu su i sa drugim verskim zajednicama. Vural naglašava da je „liberalni pravni poredak jači od nasilja i terora“. Udruženje turskih džamija ATIB takođe je osudilo napad. „Terorizam nema religiju i nema domovinu“, rekao je predsednik ATIB Fatih Jilmaz. Jedini odgovor na to su, kaže, „sloga i solidarnost“.

Jilmaz je izričito pohvalio „diferenciran i promišljen nastup saveznog kancelara Sebastijana Kurca, koji nije paušalno govorio o muslimanima“. Šef austrijske vlade naglasio je da neprijatelj nisu svi članovi neke religijske grupe, već islamski ekstremizam. Islamisti žele da unesu jaz u društvo, ali „nećemo dati prostora toj mržnji“, rekao je Kurc dan nakon napada u Beču.

Aleviti i Muslimanska omladina takođe su osudili napade. To je „kukavički napad“ na „nedužne ljude, na bečki stil života, na Austriju, na naše društvo“, ocenjuju predstavnici Muslimanske omladine. Tokom verskih obreda u petak, austrijski muslimani nameravaju da odaju počast žrtvama napada.

Imam Ramazan Demir, koji se ranije kao dušebrižnik starao za zatvorenika, ukazuje na problematičnu tačku. „Zatvori su legla radikalizacije“, naglasio je on u izjavi za agenciju APA. Magazin „Profil“ u svom novom broju piše o velikim bezbednosnim rupama u austrijskim zatvorima. Prema tvrdnjama Ministarstva pravde, u zatvorima raste broj prokrijumčarenih mobilnih telefona. Prošle godine zaplenjeno je više od hiljadu ilegalnih telefona – to je za 720 više nego godinu dana ranije.

U Gracu su u ćeliji jednog pripadnika Hamasa vlasti otkrile mobilni telefon i četiri čaure. Taj čovek je, kako se sumnja, iz ćelije podsticao na izvođenje atentata. Njegov advokat to demantuje.

Magazin „Profil” piše o i osuđenim pripadniku IS, Lorencu K, koji je iz zatvora Štajn preko četa na internetu komunicirao sa simpatizerima IS u Siriji. Jednoj ženi je, kako se tvrdi, poslao i fotografiju na kojoj on u svojoj ćeliji stoji ispred crne zastave IS. „Ta zastava je oduvek bila u ćeliji, svi su to znali i niko ništa nije uradio“, citira se taj čovek u zapisniku sa saslušanja s pripadnicima Saveznog ureda za zaštitu ustavnog poretka i borbu protiv terorizma (BVT). Preko svog profila na Instagramu on je objavljivao i sadržaje IS, između ostalog i „zakletvu vernosti“ novom vođi terorističke milicije. Advokat Lorenca K. svog štićenika je, kako piše austrijski list, nazvao „notornim naivcem“, Lorenc K. odbacuje sve ono za šta ga terete.

„Nešto će se dogoditi“, to je na internet-forumima poslednjih dana moglo itekako da se oseti, kaže šef Službe za prevenciju ekstremizma u Islamskoj verskoj zajednici, Nadim Mazarveh. On zahteva da nauči kako da se ispravno tumači retorika tih ljudi, kako bi se ubuduće sprečili slični teroristički napadi.

Austrija je već odavno mesto na kojem se okupljaju džihadisti sa Balkana, ali i sa područja Kavkaza. „Veliki deo džihadista koji su napustili Austriju kako bi se u inostranstvu borili za terorističke organizacije, su Čečeni“, rekao ministar policije Karl Nehamer nakon nedavnog atentata u Parizu. Vlada u Beču je, nakon napada u Parizu, najavila osnivanje posebnih jednica koje bi trebalo da se pozabave „opasnošću od formiranja paralelnih društava“. Bečko društvo DERAD trebalo bi da u zatvorima odvraća radikalizovane muslimane od džihadizma, odnosno da sprečava da muslimanska omladina završava u vodama političkog islama.

Taj sistem će se sad preispitati. Ubuduće bi, prilikom prevremenog puštanja na slobodu, trebalo konsultovati i Službu za zaštitu ustavnog poretka, tvrdi se iz austrijskog MUP-a.

Ovog proleća je nekoliko vodećih džihadista osuđeno na zatvorske kazne. Preko jednog verskog udruženja „krijumčarili“ su borce u smeru Bliskog istoka. IS već godinama regrutuje ljude i na Balkanu, a tamošnji „hotspot“ je Sandžak, na tromeđi Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Propagandni video-filmovi IS prvenstveno „ciljaju“ na mlade muškarce u balkanskim zemljama. Njihova „ratnička imena“ upućuju na njihovo poreklo: Al-Bosni, Al-Kosovi, Al-Albani, tako oni sami sebe nazivaju. Njihova vizija radikala je integracija Balkana u „kalifat“ koji bi tek trebalo osnovati. A njihovi tragovi redovno vode – do Beča.

U međuvremenu, dva mlada muškarca turskog porekla postali su heroji nakon atentata u Beču. Oni su u ponedeljak spasili dve ranjene osobe, među kojima je bio i jedan policajac koji je ranjen u okršaju s napadačem. „Mi muslimani turskog porekla s gnušanjem odbacujemo svaku vrstu terorizma“, rekao je jedan od njih u video-snimku objavljenom na Instagramu.

Nakon napada, telefoni Bečke psihosocijalne službe (PSD) „ne prestaju da zvone“, rekao je glavni lekar PSD. Među onima koji zovu nisu samo ljudi koji su bili svedoci terorističkog napada, već i oni „koji se jednostavno svega toga boje“, pogotovo sad u doba korona-pandemije. U međuvremenu je na društvenim mrežama u Austriji pravi hit postao video na kojem jedan muškarac sa svog prozora u centru grada na najfinijem bečkom dijalektu dobacuje atentatoru: „Schleich di, du Oaschloch“ (Gubi se, šupčino).

