DAČIĆ: Sledeće sedmice u parlamentu o Predlogu budžeta za 2021. godinu

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić najavio je danas da će se sledeće sedmice u parlamentu raspravljati o Predlogu budžeta za 2021. godinu, a da će se već sutra pred poslanicima naći izveštaji o radu nezavisnih tela.

Dačić je rekao da je u prethodnom periodu bilo zaključaka Evropskog parlamenta i Evropske komisije da bi skupština trebalo više da se posveti izveštajima o radu i raspravi u vezi sa nezavisnim regulatornim telima.

"Sutra je to tema Narodne skupštine, izveštaji o radu nekoliko nezavisnih tela, od Agencije za borbu protiv korupcije, Fiskalnog saveta Srbije, do različitih komisija. To će biti dobra prilika da u narednom periodu raspravljamo o svim tim pitanjima. A sledeće sedmice biće započeta rasprava o budžetu za narednu godinu", najavio je Dačić skupštinskim izveštačima.

(Kurir.rs/Tanjug)

