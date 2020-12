ERIK MAMER IZ EU: Proširenje nije krevet posut ružama, prepreka na tom putu uvek će biti

BRISEL - Na putu proširenja uvek će biti prepreka. Ulazak u EU nije krevet posut ružama, što ne remeti činjenicu da je za predsednicu Ursulu fon der Lajen i celu Evropsku komisiju proširenje na Zapadni Balkna prioritet, kaže glavni portpraol Evropske komisije Erik Mamer.

Mamer je na pitanje o stavu Evrooske komisije povodom ponovnih blokada na evrointegracionom putu zemlja Zapadnog Balkna, uprkos usvojenoj novoj metodologiji pristupnja, poručio da će prepreka na putu proširenja uvek biti.

- Sve to zahteva izdržljivost, snagu i kratakter, a mi nastavlajmo tim putem, kaže Mamer.

U Evropskoj komisiji ponavljaju da je proširenje na Zapadni Balakn za njih prioritet i podsećaju na jasne stavove predsednice Ursule fon der Lajen o prioritetnosti tog procesa u petogodišnjem mandatu njene Komisije.

Napominje se da se sa Zapadnim Balknaom radi na više frontova, počev od pomoći u borbi pritiv pandemije korona virusa, preko Ekonomsko-investicionog plana za dugoročni oporavak regiona do usvajnja nove metodologije koju su, kako naglašavaju, prihvatile i sve članice EU, a koja je trebalo da odblokira i ubrza pregovore o pristupnju zemalja regiona.

Na pitanje da li, zbog ponovnih opstrukcija, postoji problem u nedavno usvojenoj metodologiji pristupanja, portaparolka za proširenje Ana Pisonero kaže da je proces jasan, a obavezuje i zemlje kandidate i zemlje članice EU.

- Metodologija podrazumeva da i zemlje kandidati ulože napore i reforme kako bi obezbedili poverenje druge strane. Zemlje članice su važne u ovom procesu, a one su same više puta potvrdile evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. To je vrlo jasno i nepromenjeno, kaže Pisonero.

U Evropskoj komisiji napominju da se pregovori među zemljama članicama o novim koracaima u procesu proširenja nastavljaju, a da je stav Komisije da se prve konferencije sa Skopljem i Tiranom održe što je pre moguće.

