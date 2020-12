PREMIJERKA O VAKCINI PROTIV KORONE: Srbija izdvaja 50-60 miliona dolara za nabavku, to je skup proces

Srbija će verovatno morati da izdvoji između 50 i 60 miliona dolara za nabavku vakcina protiv korona virusa, s tim što je već morala da izdvoji između sedam i osam miliona za avansno plaćanje za neke od njih, kaže premijerka Ana Brnabić.

Brnabić je na skupu povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava ukazala da je nabavka vakcina samo jedan od primera koji ilustruje koliki je jaz između bogatih i siromašnih zemalja, jaz koji će se, nakon pandemije, i dodatno produbiti.

"Nabavka vakcina je skup proces. Za sve vakcine, bilateralno ili kroz međunardone mehanizme, kao što je Covax, avansno morate da platite da stanete u taj red. Da izdvojite iz budžeta koji je već iscrpljen. Ako ne možete, vi ne stajete u red, što znači da nemate vakcinu tokom 2021. godine", ukazala je premijerka.

Srbija, dodala je, danas ima veći međunarodni ugled, i u malo je drugačijoj situaciji, iako svakako mučnoj, da dođe do vakcine, ali da se može zamisliti kako siromašnije zemlje, i to što imaju više stanovnika, ne mogu ni da dođu do proizvođača vakcine.

"Devet od 10 siromašnih zemalja verovato neće moći da primi vakcinu u 2021. godini, jer su zapadne zemlje već kupile više od polovine zaliha svih vakcina unapred, 53 odsto vodećih vakcina predviđenih za prozivodnju sledeće godine putem avansnih naloga. A, to će pokriti 14 odsto svetske populacije", ukazala je premijerka.

Iznela je podatak da je, primera radi, Kanada unapred kupila toliko vakcina da može pet puta da vakciniše svakog Kanađanina.

"Verujem da će te zmelje biti solidarne da ih daju ili prodaju zemljama, ali one neće doći dok se imućnije zemlje prvo ne vakcinišu i steknu dodatnu prednost nad ostalim svetom", istakla je Brnabić, Premijerka je navela da će zalihe Fajzerove vakcine, koje će se proizvoditi 2021, gotovo sve otići u bogatije zemlje, jer su 96 odsto te vakcine već kupile zapadne zemlje.

"Mi smo u situaciji da imamo nešto opstimističniju sliku po pitanju vakcina, ali je borba teška i mučna i odvija se svaki dan. Juče sam razgovarala sa proizvođačem vakcina koja će uskoro biti registrovana u Eu, i do kojeg smo jedva došli. On nam je rekao - 'da, možete da dobijete vakcinu od nas, u četvrtom krartalu 2021. godine, do tada smo prodali'", prenela je Brnabić.

"To je Srbija, a zamislite siromašnije zemlje, koje imaju i više stanovnika", dodala je.

Prema njenim rečima, Srbija će verovatno morati da izdvoji između 50 i 60 miliona dolara za vakcine, s tim što je morala da izdvoji između 7 i 8 miliona za avansno plaćanje za neke od njih.

Primera radi, Mozambik, koji je među najsiromašnijima, a ima 86 miliona ljudi, moraće da izdvoji 500-600 miliona dolara za vakcine i koje će eventualno moći da dobije 2022. godine, ukazala je Brnabić.

"Onda se vidi koja je razlika izmejdu bogatih i siromašnih koje nam ostavlja korona, a jaz između bogatih i siromašnih i pojedinaca i zemalja će, vrlo verovatno, postati nepremostiv", rekla je Brnabić.

Ona je istakla da se Srbija trudi da obezbedi vakcinu što pre, kako bi se sačuvali životi i započeo oporavak privrede.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir