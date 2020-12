MINISTRI, POSLANICI, OPOZICIONARI LISTOM TVRDE: Vakcinisaćemo se, makar i ne pili dva meseca!

Ministri, narodni poslanici, kao i drugi državni funkcioneri, ali i lideri pojedinih opozicionih partija, tvrde da će primiti vakcinu protiv koronavirusa čim ona bude dostupna našim građanima. Ne smeta im, kako kažu, ni iz koje će zemlje ona doći, ali ni činjenica da posle ruske vakcine naredna dva meseca ne sme da se konzumira alkohol, niti da se puši.

Listom vele da inače i ne piju alkohol!

Političari za Kurir tvrde da im nije bitno odakle stiže vakcina protiv kovida 19, sve dok je odobrena od državnih institucija, a jedini koji je otvoreno dao prednost Rusima jeste poslanik Dragomir Karić. Istovremeno, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković kaže da se nada domaćoj, „Torlakovoj“ vakcini, koju bi da primi.

PITALI SMO FUNKCIONERE

Da li biste primili vakcinu protiv koronavirusa i, ukoliko hoćete, čiju? Imajući u vidu da nakon ruske vakcine dva meseca ne bi trebalo da se konzumira alkohol i da se puši, da li bi to uticalo na vaš izbor?

Ratko Dmitrović, ministar za demografiju Zavisi od preporuke struke

Da, primio bih vakcinu, a čiju, zaista ne znam... To zavisi od preporuke struke. Meni alkohol ništa ne znači, tako da on kao faktor u mom slučaju nema značaj.

Pavle Grbović,predsednik PSG Lekari znaju bolje od političara

Da, primio bih vakcinu jer verujem da ljudi koji su svoj život posvetili medicini bolje znaju šta je rešenje za ovu situaciju nego što znaju političari. Nadam se da će građani Srbije biti vakcinisani istom vakcinom kao i građani Engleske, Nemačke, SAD, Danske, Švedske i drugih razvijenih zemalja. Kada je reč o ruskoj vakcini, nadam se da je prošla sva neophodna ispitivanja i da je bezbedna za korišćenje. Zabrana konzumiranja alkohola nakon primanja te vakcine ne bi ni na koji način uticala na moju odluku.

Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine Beograda Nije mi bitno ko je proizvođač

Pre svega, primiću bilo koju vakcinu koja bude prva dostupna u Srbiji i, naravno, registrovana i odobrena od naše države. Nije mi uopšte bitno iz koje države će biti vakcina. Ona je svakako civilizacijsko dostignuće i jedva čekam da izađemo iz ove situacije. Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine Beograda

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede Hoću onu koju predlože lekari

Naravno, primio bih vakcinu. Svejedno mi je koju, primio bih onu koju predloži doktorski tim.

Jorgovanka Tabaković, guverner NBS Primiću, ali posle svih rizičnijih

Imam 60 godina, probleme sa srcem, ne pijem alkohol. Posle lekara, svih zdravstvenih radnika, vojnika, policajaca, starijih od sebe, rizičnijih... Nadam se srpskoj, „Torlakovoj“ vakcini, koju ću ja primiti.

Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova Ruski stručnjaci i kinesko iskustvo

Naravno da ću primiti vakcinu. Još uvek imam antitela, ali kada to prođe, smatram da je primanje vakcine odgovorno i efikasno. Svaku vakcinu koju odrede naši lekari biću spreman da primim po uslovima koje postave. Najviše verujem ruskim stručnjacima i kineskom iskustvu.

Nebojša Stefanović, ministar odbrane Primiću onu koju i vojnici

Pobornik sam vakcinisanja i primiću istu vakcinu koju budu primali vojnici. Ne postoji nemedicinski faktor koji bi mogao da utiče na moju odluku.

Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije Opštepoznato je da ne pijem

Primila bih bilo koju vakcinu koja je pokazala dovoljan nivo bezbednosti i koja je prošla sve visokostandardizovane provere. Što se tiče konzumiranja alkohola, ja inače nikada ne pijem alkohol, to je u mom okruženju opštepoznato.

Irena Vujović, ministarka za zaštitu životne sredine Jedini način da pobedimo kovid

l Naravno da ću primiti vakcinu, koju god naše vlasti odobre kao adekvatnu, bez obzira na to koja zemlja je proizvođač. Smatram da je vakcina jedini način da se epidemija zaustavi. Ne konzumiram alkohol.

Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike Koju god Agencija odobri

Primila bih vakcinu. Nisam delila na to odakle je vakcina. Važno je da postoji, prođe naše provere i da Agencija za lekove izda zeleno svetlo da je sigurna. Vakcine su jedini način da se zaštitimo.

Ivica Dačić, predsednik Skupštine Prvu koja dobije dozvolu

Prva vakcina koja dobije dozvolu naših organa, nije bitno čija, treba da se odmah daje našim građanima, i naravno da ću je i ja primiti. Što se mene tiče, može da se zabrani alkohol i duže.

Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd Samo da bude odobrena

Primio bih vakcinu. Manje je važno čija je ukoliko bude zvanično odobrena. Inače, nisam neki konzument alkohola, tako da sa tim nemam problem.

Tomislav Momirović, ministar saobraćaja i infrastrukture Civilizacijsko pitanje

Za mene ne postoji pitanje da li se vakcinisati ili ne, to je civilizacijsko pitanje i način na koji se svet oslobodio pošasti zaraznih bolesti. Imam puno poverenje u Agenciju za lekove i ekspertizu domaćih nadležnih institucija u odabiru vakcine i, ako je potrebno, primerom ću prvi podržati vakcinaciju. Alkohol pijem samo u retkim prilikama, tako da mi to ne predstavlja problem.

Dragan Marković Palma, poslanik i lider JS Prvo „palmišen“ vakcinu

Ja bih da prvi prime građani - deca i stariji, a na kraju, ako ostane, da je prime i oni najugroženiji. Uopšte neću da žurim, ako bude veće količine i bude za sve, ja ću da primim „palmišen vakcinu“ (smeh). Smeta mi što pojedini članovi struke forsiraju pojedine vakcine. Inače, što se tiče ruske i konzumiranja alkohola, ja ne pijem, sportski sam tip, pa mi to nije bitno.

Dragomir Karić, narodni poslanik Ko prvi devojci, njegova je

Primio bih vakcinu i, čim je bude, ja ću je primiti, bez obzira na to što sam preležao koronu, bio sam 24 dana u bolnici, plus u izolaciji. Ali, ako je to korisno, naravno da ću to da uradim, kao i čitava moja porodica. A koja će biti, videćemo, ko prvi devojci, njegova devojka. U svakom slučaju, ja bih primio rusku vakcinu, a na alkohol sam odavno zaboravio.

