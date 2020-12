KOSOVSKI ANALITIČAR BESAN ZBOG SASTANKA SRPSKE LISTE SA VUČIĆEM: SL je greška kosovske vlade i Amerikanaca koju koristi Rusija

PRIŠTINA - Politikolog iz Prištine Nedžmedin Spahiu ocenio je danas da su se lideri Srpske liste u sredu u Beogradu sastali sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kako bi povećali srpski uticaj na tzv Kosovu, a time i ruski uticaj na Balkanu.

Komentarišući saopštenje iz Predsedništva Srbije da su Vučić i politički predstavnici kosovskih Srba postigli neke zaključke koji za cilj imaju očuvanje interesa kosovskih Srba, Spahiu je naveo da je jasno da "Rusija pokušava da svoj uticaj na Balkanu i Kosovu postigne preko srpske države".

"Na Kosovu nema druge posebne aktivnosti osim stepena uticaja. Uglavnom je prisutna sa svojom kancelarijom ovde na Kosovu i ima više konstruktivnih aktivnosti, ali blokira pitanje statusa Kosova i pokušava da srpski uticaj na Kosovu bude što veći pomažući im u međunarodnoj areni", rekao je Spahiu za "Juronjuz Albania".

Sastanak Srpske liste sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem Spahiu vidi kao grešku kosovske vlade.

"Što se tiče Srpske liste, to je bila greška kosovske vlade i saveznika, u prvom redu Amerikanaca. U jednom momentu smo imali srpsku političku snagu na Kosovu koja je bila nezavisna od Beograda, bila je predstavljena u kosovskom parlamentu, počela je da stvara dobar legitimitet. A onda se okrenula i pomogla Vučiću da uništi svu političku silu i da dominira na političkoj sceni među kosovskim Srbima kroz zločine Srpske liste. To je učinjeno nizom političkih ubistava", rekao je on.

Upitan da li će doći do destabilizacije tzv Kosova zbog najnovijih dešavanja, Spahiu je istakao da ne veruje da će se to dogoditi jer je brojčana snaga Srpske liste na Kosovu mala.

"Mislim da se to neće desiti. Mislim da je brojčana snaga Srpske liste mala, to je peta politička sila na Kosovu. Srpska manjina na Kosovu je malobrojna. Ali, u pogledu organizacije je najkvalitetnija, u odnosu na albansku zajednicu koja čini većinu stanovništva", rekao je Spahiu.

