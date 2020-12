IVICA DAČIĆ: Poslanici su zaslužili veće plate, naporno su radili dva meseca

Ivica Dačić, predsednik Skupštine i lider Socijalističke partije Srbije, smatra da na predstojećim predsedničkim izborima SNS i SPS treba da izađu sa zajedničkim kandidatom, ali i da imaju zajedničku listu za (vanredne) parlamentarne i gradske izbore. Dačić navodi u razgovoru za Kurir da stvaranje tog zajedničkog fronta treba početi što pre.

foto: Nemanja Nikolić

Od ovog meseca narodnim poslanicima ležu veće plate. Da li su oni zaslužili ovu povišicu?

- Plate narodnih poslanika prate plate u javnom sektoru, tako da je to povećanje koje je Ministarstvo finansija odredilo za sve. Narodna skupština je zaista imala efikasan i naporan rad. Za dva meseca, otkada sam izabran, bilo je osam sednica, a u narednih desetak dana biće još tri. I tako će biti cele sledeće godine.

Nedostaje li vam malo više opozicije u Skupštini?

- Deo opozicije je sam sebe isključio iz parlamentarnog života, mada je pitanje i da su učestvovali na izborima, ko bi uopšte prošao i ovako sniženi cenzus od tri odsto. Parlament je mesto gde treba da se sučeljavaju mišljenja, zato mislim da ta njihova odluka nije dobra. Osim ukoliko ne misle da mogu da dođu na vlast bez izbora, što mi se čini da neki zaista i misle, da Skupštinu treba zauzeti, a ne osvojiti mesto na izborima.

Da se vratimo na funkcionisanje parlamenta... Nedavno je ustanovljeno da je skupštinski parking zloupotrebljavan. Šta se tačno tu dogodilo?

-Time se bavio Administrativni odbor. Nisam upoznat sa detaljima, jer nisam bio ranije na ovom mestu, ali koliko sam čuo, bilo je reči o zloupotrebi nalepnica za parking. Sve će se to sada ispravljati.

Šta kažete na „pretnje“ Zorane Mihajlović da će dovesti u red Dušana Bajatovića, odnosno „Srbijagas“? Da li smatrate da je, kao šef stranke, trebalo malo da se zauzmete za Bajatovića?

- I ranije sam rekao da sam predsednik Narodne skupštine i neću da se bavim nečim što mi ne priliči. Kao što je rekao predsednik Vučić, jedino što mogu jeste da ih sve pozovem da nađu zajednički jezik kako bi mogli zajedno da rade u interesu Srbije.

I vi često prozivate Zoranu Mihajlović. Zašto? Ne smete nikom drugom iz SNS ništa da kažete ili...

- Nikad nikog ne prozivam, reagujem samo na neargumentovane napade, bilo ko da ih upućuje. Kad je reč o Zorani Mihajlović, nisam joj ništa rekao, nisam joj se čak ni obratio. Smatram da na zajednički nastup opozicije, uz prljavu kampanju koja će sigurno slediti, kao i ogroman novac koji će u to biti uložen iz zemlje i iz inostranstva, jedini odgovor može biti zajednički nastup vladajuće koalicije, i na predsedničkim, a samim tim i na parlamentarnim i gradskim izborima. Ne vidim da sam bilo šta loše rekao da bih izazvao uvrede s njene strane. Ne znam zašto Zorana ili neko drugi iz SNS imaju protiv da ja podržavam Vučića, to stvarno ne razumem, ali o tome treba SNS da promišlja.

Da li će na predsedničkim izborima SPS i SNS imati zajedničkog kandidata?

- Veoma jasno sam rekao šta je moj stav, zajednički kandidat za predsednika i samim tim zajednička lista za parlamentarne i gradske izbore, jer je to nemoguće odvajati, nije logično imati jednog kandidata, a posebne liste. To je ujedinjena Srbija protiv ujedinjene opozicije Srbije. Da bi to imalo efekat, u smislu objedinjavanja svih naših pojedinačnih birača, stvaranje tog fronta treba početi što pre, ne može se o tome pričati dva meseca pred izbore. To je osnovni razlog zašto o tome sada govorim. Vučić i ja gledamo dalje nego što su naši stranački interesi, zanima nas samo kojim će putem Srbija ići dalje i posle 2022. To je moje mišljenje. Ako SNS misli drugačije, nikakav problem ne postoji, svako će nastupiti pojedinačno. Možda i neko u SNS misli da može biti kandidat umesto Vučića, ali ta fatamorgana je nemoguća. SNS - to je Vučić.

foto: Zorana Jevtić

O novom poslu Ušao sam u Skupštinu kao dečak, čast mi je da je sad vodim Gde je prijatnije - u Vladi ili Skupštini? Kako se nosite s tim što morate rano da ustajete zbog sednica? - Svaki posao ima svoje specifičnosti. Za čoveka koji je političar i ne trebaju mu propratni elementi moći i razni specifični interesi, Narodna skupština je centralno i pravo mesto. Ja sam u parlamentu počeo svoj politički život još pre 28 godina. I velika mi je čast što sam postao predsednik institucije u koju sam kao dečak ušao.

O nekadašnjoj funkciji Diplomatija je za mene prošlost Da li ste u kontaktu sa nekim od nekadašnjih kolega šefova diplomatije? - Veliki broj njih mi je uputio čestitke ili su me pozvali telefonom. Ali to je za mene prošlost, okrenuo sam se novim izazovima. Želim ministru Selakoviću sve najbolje i uspeh u poslu, i može računati na moju pomoć u svemu što mu bude potrebno.

Katarina Blagović

Kurir