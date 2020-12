VUČIĆA PITALI KOJU ĆE VAKCINU DA PRIMI Evo šta je odgovorio! Za 7 dana otvara se 1. blok obnovljene Infektivne PRAVI JE SPEJS-ŠATL

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na batajničkom aerodromu, gde je lično dočekao avion pun medicinske pomoći koji je kao gest prijateljstva Srbiji poslao šeik Muhamed bin Zajed iz UAE, odgovorio na pitanje koju će vakcinu protiv korone primiti.

- Premijerka je primila Fajzerovu vakcinu, neku drugu koju odobri naša Agencija primiće predsednik parlamenta, ja takođe, opet neku drugu ministri...Kako bismo pokazali da su sve sigurne - objasnio je Vučić i dodao da je u svoj ovoj nesreći koja nas je zadesila dobro to što smo mnoge bolnice obnovili i izgradili.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je premijerka Ana Brnabić primila Fajzerovu vakcinu, da će on neku drugu koju odobri ALIMS, predsednik Skupštine Srbije neku treću, a sve kako bi pokazali da su sve vakcine dobre.

Upitan koju vakcinu on čeka, Vučić je rekao da ne čeka nijednu a onda pojasnio da je dogovor bio da predstavnici vlasti prime različite vakcine, kako bi pokazali građanima da su sve vakcine dobre, da su zdravstvene vlasti odobrile prave vakcine i da motivišu građane da se i oni vakcinišu.

"A, nisam u stanju da komentarišem ludosti raznih, da ono što je Ana Brnabić primila nije vakcina, jer je debela igla...", dodao je Vučić.

Na konstataciju da se "po društvenim mrežama šale na račun izjave Dragana Djilasa da je on zapravio nabavio vakcinu", Vučić se nasmejao i rekao: "Eto, našalili ste se i vi".

Predsednik je rekao i da sledeće nedelje možemo da očekujemo otvaranje prvog bloka obnovljene Infektivne klinike u Beogradu koji, kako je rekao, izgleda kao spejs-šatl.

Vučić je naime najavio da će u roku od sedam dana biti otvoren prvi blok obnovljene Infektivne klinike u Beogradu. "To je onaj blok koji smo počeli da obnavljamo u martu, pred koronu. Biće otvoren za par dana, i imaće oko 100 ležajeva, što je ogromna pomoć za Beograd, rekao je on.

Dodao je da će uskoro biti postavljen i kamen temeljac za Klinički centar Vojvodine, podsećajući da se jedan deo renovira, a novi blok radi.

- Još 100 kreveta za Infektivnu kliniku, to je za one koji su predodređeni da se bore protiv virusa i koji su preuzeli najveći teret na sebe. To je sve vrhunsko urađeno, u pravom mislu spejs-šatl, objasnio je on.

Vučić je kazao da je, uz nesreću i muku gde umiru stari ljudi, koji su posebno pogođeni ovom bolešću, ponosan na činjenicu šta je država uradila, koliko bolnica i kapaciteta izgradila, i uz pomoć prijatelja opremila.

Vakcine stižu nedeljno, počela vakcinacija i na severu KiM Vučić je izjavio da je na severu Kosova i Metohije danas takođe počela vakcinacija Fajzerovom vakcinom protiv korona virusa, koja je pre nekoliko dana stigla u Srbiju. "Vakcinacija je počela u Leposaviću, i stiže danas u Kosovsku Mitrovicu. To je za starije od 75 godina, prvo njih da zaštitimo, pa onda sve druge", rekao je Vučić. Prve količine vakcine kompanija "Fajzer-Biontek" stigle su u utorak u Srbiju, a juče je počela vakcinacija, što Srbiju, uz Veliku Britaniju i Švajcarsku svrstava u evropski vrh zemalja, koje su u vakcinaciju ušle pre kraja godine. Vučić je podsetio na tu činjenicu i dodao da će sada na nedeljnom nivou Srbija dobijati vakcine. - Posle staračkih domova, idemo na zdravstvene radnike, pa sve druge. Polako ćemo da zadajemo snažan udarac koroni i pobedićemo. Kao država pokazali smo sposobnost da nijedan proizvod ne nedostaje. Nijedan lek nije nedostajao. Kada su rekli potreban nam je hlorokin, počeli smo da ga proizvodimo, kada su rekli redemsivir, mi smo ga nabavili. Stvarno sam ponosan na državu koja se ponaša tako ozbiljno", kazao je on.

Stigla multimilionska donacija od šeika i Emirata

Avion sa medicinskom opremom, koju su Ujedinjeni Arapski Emirati poslali kao donaciju Srbiji, sleteo je danas oko 13.30 časova u Beograd, a na vojnom aerodromu Batajnica dočekao ga je predsednik Aleksandar Vučić.

U opremi, vrednoj više miliona evra, su respiratori, skeneri, aparati za magnetnu rezonancu. Ujedinjeni Arapski Emirati su i 29. marta poslali avion sa prvim delom pomoći sa zaštitnim sredstvima za borbu protiv koronavirusa.

Tada je iz UAE stiglo 10 tona pomoći - 13.750 zaštitnih i 15.000 bolničkih odela, 500.000 rukavica, 30.000 sredstava za zaštitu cipela, 20.000 maski, 6.000 sanitizera.

Evo kako napreduje Klinički centar Vojvodine

Nove doze Fajzerove vakcine 4. januara, pa 11. januara

Vučić je najavio da će novi kontigent Fajzerovih vakcina u Srbiju stići 4. januara, a zatim i 11. januara, praktično na svakih nedelju dana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ga je informisao da će to biti dovoljno vakcina za korisnike staračkih domova, ali i za početak vakcinacije medicinskih radnika, posebno onih koji rade u kovid sistemu.

Vučić je dodao da je u bolnici u Batajnici, novoj kovid bolnici koja je otvorena pre oko tri nedelje, prosek godina preminulih - 75. Najmlađa osoba koja je preminula imala je 46 godina, a najstarija 96, i to govori da su stariji najveće žrtve i zato je molba da na njih pazimo, rekao je.

