LUKA PETROVIĆ: Prisluškivanje predsednika Vučića je pokušaj državnog udara, a sa državom nema igranja

Prisluškivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića je krivično delo ozbiljnih razmera, a počinioci moraju biti pronađeni i procesuirani u skladu za zakonom, izjavio je član Predsedništva SNS Luka Petrović.

- Prisluškivanje predsednika od strane policije je ništa drugo nego priprema ili pokušaj državnog udara. Važno je sada postaviti nekoliko pitanja. Ko je taj ili ko su ti koji su se toliko osilili i imali hrabrosti da pomisle tako nešto, a naročito da to narede i sprovedu u delo? Po čijem nalogu su to radili i za kakve potrebe? Da li su na taj način želeli da ugroze bezbednost predsednika ili njegove uze porodice? Na sva ova i na još mnoga druga pitanja moramo da dobijemo odgovore. Država mora jače nego ikada da pokaže snagu i odlučnost da ovo istera do kraja. Država mora da radi svoj posao, da zaštiti državni poredak po svaku cenu - rekao je Petrović i dodao:

- Bez obzira na to ko je u pitanju, bez obzira o kome se radi, da li je u pitanju ministar, državni sekretari, pomoćnici ministra ili bilo ko drugi. Niko ne sme biti zaštićen, jer ovo je jedno od najtežih krivičnih dela Ovo je pokušaj državnog udara. Zato pozivam nadležne državne organe da pošalju jasnu poruku svima da sa državom nema igranja, da je država u stanju da zaštiti našeg predsednika i da se jasno utvrdi ko stoji iza ovoga - poručio je Petrović.

Kurir.rs

