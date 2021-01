PETKOVIĆ OBJAVIO: Formiran specijalni tim za pomoć ugroženim srpskim domaćinstvima na KiM

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da je Kancelarija formirala specijalni tim za pomoć ugroženim srpskim domaćinstvima na Kosovu i Metohiji, koja su pogođena poplavama, dodajući da će šteta biti sanirana.

Petković je na konferenciji za novinare rekao da je zbog obilnih kiša na toj teritoriji došlo do izlivanja nekih što je ugrozilo srpska domaćinstva na KiM, posebno na centralnom Kosovu i Kosovskom pomoravlju.

"Došlo je do izlivanja reke Sitnice, reke Lab, Binačke Morave i Drenice, ali i drugih potoka i rečica na ovom delu KiM što je dovelo do plavljenja atara srpskih sela, ali i do poplave desetina srpskih domaćinstava posebno u Gračanici, Babinom mostu, Plemetini, Donjoj Gušterici, Klokotu, Korminjanu, Šilovu itd.", rekao je Petković.

On je dodao da je Kancelarija za KiM formirala specijalni tim koji je non-stop u komunikaciji i koordinaciji sa opštinskim timovima za elementarne nepogode na prostoru KiM.

"Naši ljudi su na terenu i sa Crvenim krstom i sa Centrom za socijalni rad, a tu su takođe i komisije opština koje utvrđuju štetu koja je nastala i koju će svakako da plati i sanira Kancelarija za KIM", istakao je Petković.

Petković je naveo i da se lično čuo sa više porodica koje su pogođene poplavama i obećao pomoć.

"Svaka njihova muka i nevolja su i naša muka i nevolja", poručio je Petković.

Dodao je da je sada najbitnije da se hitno reaguje i da se izvuče voda tamo gde je ona poplavila domaćinstva, pomoćne objekte, podrume i drugo.

"Sada najviše radimo sa crpnim pumpama, da se izvuče voda, a zatim kreće i sve ono ostalo kako bi u najkraćem roku sanirali štetu i da sve dovedemo u prvobitno stanje", kazao je Petković.

Kaže i da se radi i na tome da se spreči dalji ulazak vode u domaćinstva time što podižu i posebne nasipe, ali i probijajnem reka kako bi se smanjio pritisak vode.

Petković je poručio da je najvažnije da je država Srbija uz svoj narod, da odgovorno postupa, jer je, kako kaže, njena dužnost da pomogne svom narodu i da bude sa njima kada je najteže.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir