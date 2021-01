VLAŽNI SNOVI IVANA IVANOVIĆA! SVI ĆETE CVILETI! Ovako bi se pisac kratke forme obračunavao kada bi mu neko dao malo vlasti

To kad uhvati, ne pušta! Ivan Ivanović trajno je ubeđen je da mu je neko ukrao vakcine. Mi smo mu ih prošle nedelje izbrojali, i lepo objasnili da su vakcine sve na broju, ali to kod njega počinje da liči na monomaniju, i matematika, očigledno, ne pomaže. Stoga ćemo ignorisati poslednji Ivanovićev tvit na ovu temu:

Ovo je na BOŽIĆNO jutro objavlJ u ime svih zaposlenih u kuriru. Od portira do vlasnika. A jednog dana će od portira do vlasnika cvileti “morali smo ” Evo čekao sam 5 dana da se neko ogradi. Ja djavo, tviteraši - psi, a odgovora za vakcine nema Božić 2021 https://t.co/GcKONRTiqw — Ivan Ivanović (@veceivan) January 13, 2021

Greše oni koji tvrde da će Ivanović, pisac kratke forme, naučiti da piše, njegov nesporazum sa slovima je trajno stanje. Niti razume napisano (niko nije napisao da je on đavo, niti da su tviteraši psi), niti ume da pisanjem izrazi svoje misli. Ali, iz ove zbrke slova može se naslutiti da je očekivao veću podršku svojih prijatelja i fanova.

Pet dana je prošlo, kaže, a niko da ga uzme u zaštitu! Njegovu objavu komentarisalo je svega četrdesetak tviteraša, što ruku na srce, za ovu društvenu mrežu i nije neka brojka! Ima tu svega: neki pozivaju na proteste, desetak njih tvrdi da Kurir "nikad nije čitalo" ali da znaju kakav je, dok nekolicina pokušava da ga urazumi i skreće mu pažnju da je Kurir u prošlonedeljnom tekstu na ovu temu izneo neoborive činjenice. Doduše, kao što se to i inače dešava na mrežama gde ima raznih, našao se jedan tviteraš koji ga kao hvali, a zapravo ga otvoreno zajebava. "Ivane", kaže ovaj, "ti si Veliki čovek"!

Ali, rekosmo, sve je to smuti pa prospi, i ne bi zasluživalo nikakav osvrt, da nema u Ivanovićevom tvitu one maligne polurečenice, da ćemo mi u Kuriru, "jednog dana... cvileti". To, kao, kad on dođe na vlast!

Ne sumnjamo da nam u svojim vlažnim snovima Ivanović svašta radi, i nanosi bol, kao što smo apsolutno uvereni da bi se - da mu se nešto da vlast u ruke - i nama, i svima ostalima koji su mu se na bilo kakav način zamerili - od školskih drugova koji su mu lupali čvrge, preko devojaka koje ga nisu htele, do onih koji se ne smeju njegovim jadnim šalama - osvetio. Svi da cvile!

O takvim se likovima pišu knjige, snimljeni su filmovi, a i nauka je rekla svoje! U politici, međutim, ovakvim osobama ne bi trebalo da bude mesta. Njihovo delovanje truje javni prostor i zagađuje dijalog u društvu.

Zato smo protiv toga da se Ivanu Ivanoviću pridaje veći značaj nego što jedan zabavljač treba da ima. I žigosaćemo svaki njegov pokušaj da se uvuče u svet ozbiljnih stvari, ozbiljnih medija i ozbiljnih ljudi.

Kurir.rs

Kurir